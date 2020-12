Inondations : l'Adour à son tour en vigilance orange crues

Il continue de pleuvoir sur les Landes et forcément les cours d'eau gonflent. La Midouze dépasse les 5 mètres ce mardi soir, à Mont-de-Marsan. Plus très loin des 5.41 mètres de la crue du 30 janvier 2014. Deux semaines après une importante crue, ce mardi l'Adour moyen est à son tour passer en vigilance orange crues. Décision a été prise ce mardi après-midi de fermer le parking des Berges.

Selon le site Vigicrues : "Depuis dimanche, le sud des Landes a enregistré de forts cumuls de pluies. La crue de la Midouze se propage et les averses actives se poursuivent ce mardi et mercredi. Les niveaux d'eau seront donc encore à la hausse ces prochains jours sur l'Adour moyen. Les débordements de l'Adour pourront atteindre les secteurs et les biens habituellement inondés et perturber les activités quotidiennes, à Aire-sur-l'Adour dès mercredi matin et à Pontonx et Dax à partir de jeudi."

Crue importante à venir

Les hauteurs d'eau maximales devraient être comprises entre :

1,80 m et 2,20 m mardi en soirée à Riscle,

2,80 m et 3,10 m mercredi matin à Aire-sur-l'Adour.

Elles ne devraient pas dépasser :

3,90 m dans la nuit mardi à mercredi à Grenade-sur-l'Adour



2,1 m mercredi matin à Saint-Sever

58 routes fermées dans les Landes

Conséquence de la tempête Bella, plusieurs routes sont inondées et donc impraticables. Leur nombre n'a cessé d'augmenter ce mardi. Il était de 58 routes coupées ce mardi en fin de journée, selon le Conseil Départemental des Landes. Des axes coupés essentiellement dans le sud-est et le centre du département. A noter que la RD 110 à Gouts est coupée, un pont a été emporté par les eaux.