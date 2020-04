Inondations : l'Adour placé en vigilance orange dans les Landes et le Gers

Après les pluies de ces derniers jours, le niveau des cours d'eau monte : l'Adour est placé ce mercredi en vigilance orange, dans les Landes, et le Gers, sur le tronçon allant de Cahuzac (Gers) jusqu'à Port de Lanne (Landes), en passant par Aire-sur-l'Adour et Dax.

Des débordements sont signalés par Vigigrues à Riscle (Gers) et Aire-sur-l'Adour (Landes), où le pic de crue est attendu la nuit prochaine et jeudi matin. A Riscle, le niveau maximum devrait être compris entre 2,80m et 3,20m dans la nuit de mercredi à jeudi. A Aire-sur-+l'Adour, le niveau maximum devrait être compris entre 2,80m et 3,15m dans la matinée de jeudi. A Saint-Sever (Landes) le pic de crue attendu jeudi en fin d'après-midi, avec un niveau maximum compris entre 1,70m et 2,00m, selon Vigicrues.