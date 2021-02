Inondations : l'hiver 2021, "dans le top 3 des hivers les plus pluvieux" selon Météo France

En Aquitaine, dans le Nord et le Pas-de-Calais, dans l'Est ou encore en Ile-de-France, des centaines d'habitants ont été évacués et des communes inondées ces dix derniers jours. Dans le sud-ouest de la France cet hiver est déjà historiquement pluvieux.

Six départements sont toujours en vigilance orange pour des risques de crues ce lundi : la Somme, l'Oise, la Seine-et-Marne, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Charente. À Saintes, en Charente-Maritime, le pic de la crue a été atteint à la mi-journée. Cela faisait 25 ans que les cours d'eau n'avaient pas atteint un tel niveau. Selon Sébastien Leas, prévisionniste chez Météo France, "dans certaines régions, cet hiver est déjà dans le top 3 des hivers les plus pluvieux". "Dans le sud-ouest, notamment", théâtre d'inondations depuis une semaine, "quasiment toutes les stations ont enregistré des cumuls de précipitations supérieurs aux normales saisonnières."

Hiver remarquablement pluvieux

Des records ont été battus dans les Landes. À Dax, il est tombé 652,4 mm de pluie entre le 1er décembre et le 7 février inclus. L'ancien record datait de l'hiver 1960/1961 avec 628,1 mm de précipitations. Record battu également à Capbreton où il a plu deux fois plus qu'habituellement, 742,3 mm depuis le 1er décembre. Le précédent record, 559,4 mm, remontait à l'hiver 2017/2018.

À Biarritz, où il tombe en moyenne 390 mm de pluie durant l'hiver (décembre, janvier, février), Météo France a enregistré plus de 670 mm de précipitations. À Mont-de-Marsan, où l'eau est montée jusqu'à 6,16 m le 3 février, "la normale est de 235 mm de pluie durant l'hiver, et là on est à 490 mm", commente Sébastien Leas. "À titre de comparaison" relève Météo France, "il tombe en moyenne 630 mm de pluie en un an à Paris."

Sols saturés en eau

"Le contexte était favorable aux perturbations depuis début décembre", explique Sébastien Leas. "Les basses pressions se sont concentrées dans le sud de l'Europe et les hautes pressions plutôt au nord. Cela a favorisé les perturbations dans le golfe de Gascogne. Et comme les massifs font effet de blocage, l'eau s'accumule sur les bassins versants".

L'Adour, la Charente, la Garonne, la Loire et la Seine, tous "ces grands bassins ont subi les assauts de ces pluies qui venaient de l'Atlantique, des pluies continues qui ont saturé les territoires en eau et qui font qu'à un moment donné, on a ces crues", indiquait Emma Haziza, hydrologue et présidente-fondatrice du centre de recherche Mayane, spécialisé dans la recherche de solutions face au changement climatique, le 7 février sur franceinfo. Un phénomène accentué par la fonte des neiges avec le redoux des températures.

Davantage de pluies en hiver avec le changement climatique

Si ces crues ne sont pas inédites, "l'accumulation de paramètres aggravants nous montrent qu'on est en train de changer de système", estime l'hydrologue. "On a toujours connu des crues historiques sur tous les grands bassins. Par exemple le bassin de la Loire, où on a eu des crues centennales, en 1846, 1856, 1866 ou en 1910 sur la Seine. On n'a jamais revécu depuis d’événements aussi graves. On voit bien que l'histoire nous parle et nous raconte qu'on a déjà vécu pire", a-t-elle détaillé sur franceinfo.

"Par contre, ce que l'on est en train de vivre actuellement, c'est une accumulation de paramètres aggravants qui nous montrent qu'on est en train de changer de système. On a des précipitations historiques avec des jours de pluie qui sont à peu près du double de la normale. Donc, au fur à mesure, on a un territoire qui va se saturer en eau, qui ne peut plus accueillir de goutte d'eau supplémentaire. Et tout ça va aller concourir à accroître le risque inondation."

Les récentes projections climatiques publiées sur le portail de la Drias par Météo France confirment que d'ici la fin du siècle, les précipitations hivernales pourraient augmenter de 10% et même atteindre 40 % dans l'hypothèse où le scenario RCP 8.5, le plus pessimiste, deviendrait réalité.

Aménagement du territoire

"Le débordement de cours d'eau, c'est quelque chose d'assez naturel" expliquait Stéphanie Bidault, directrice du Centre Européen de Prévention du Risque d'inondation (CEPRI), le 4 février sur franceinfo. "Le problème c’est que de plus en plus, cela se couple à un phénomène moins naturel qui est un phénomène de ruissellement qui est plutôt lié à l'artificialisation", a-t-elle déploré estimant qu'il faut s'attendre à "de plus en plus de phénomènes d'inondations en France".

Dans les Alpes-Maritimes par exemple, où près de quatre mois après le passage de la Tempête Alex des villages sont toujours enclavés, "on constate que l'aménagement provoque davantage de ruissellement" indique Sébastien Leas et que les sols peinent à absorber la pluie.

"Il faut effectivement prendre conscience de façon beaucoup plus importante en France de notre exposition à ce risque, donc de notre fragilité au regard du risque inondation", alerte Stéphanie Bidault. "On a l'habitude de dire que 25% de la population est concernée d'une façon ou d'une autre par le débordement de cours d'eau et les trois quarts de nos communes seraient concernées". "ll est aussi important de repenser nos territoires, d'aménager différemment", a-t-elle ajouté.

En attendant, dans le sud-ouest du pays "la décrue n'est pas pour tout de suite" prévient le prévisionniste de Météo France. Alors qu'un froid glacial est prévu sur le nord de la France, de nouvelles perturbations pluvieuses sont attendues sur une partie de la moitié sud, la semaine prochaine.