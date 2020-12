Inondations : la décrue est amorcée dans les Landes, sauf dans le secteur de Dax

Les conditions météos sont désormais plus favorables dans les Landes, les pluies ont cessé, et le niveau des cours d'eau ont entamé une lente décrue ce dimanche 13 décembre, sauf dans le secteur de Dax, où la cote de l'Adour va continuer à monter jusqu'à mardi, pour atteindre 5.50 mètres, selon les prévisions de Vigicrues, le service gouvernemental d'informations sur le risque de crues. L'Adour, la Midouze, la Douze et le Midou restent placés en vigilance orange crues. Cette vigilance orange est en revanche levée sur les Gaves réunis, au niveau de Peyrehorade.

Une quarantaine de routes départementales, inondées, sont coupées dans les Landes (détail ci-dessous).

Sur l'Adour, la crue la plus importante depuis 2014

La hauteur de l'Adour continue de progresser lentement ce dimanche à Dax, et se situe désormais à 5,30 mètres. Le niveau va continuer à monter ce dimanche et jusqu'à mardi en fin de journée, pour atteindre environ 5,50 mètres selon les prévisions de Vigicrues. Il s'agit d'ors et déjà d'une crue plus importante que celle de décembre dernier : le 17 décembre 2019, le niveau du fleuve Adour avait atteint 5,15 mètres à Dax. Il faut remonter à janvier 2014 pour trouver une crue de l'Adour plus importante. A l'époque, le 30 janvier 2014, la cote du fleuve avait été mesurée à 5.97 mètres au niveau du pont des Arènes.

Plus en amont, l'eau continue de monter également à Pontonx-sur-l'Adour, où l'Adour est mesuré à 5.23 mètres ce dimanche matin, proche de la crue historique de janvier 2014 (5,32 mètres à l'époque).

En amont encore, la décrue est amorcée à Saint-Sever, Grenade-sur-l'Adour et Aire-sur-l'Adour. A Saint-Sever, le niveau de l'eau descend très lentement après avoir atteint le pic à 1,73 mètre dans la nuit. A Grenade-sur-Adour, le pic à 3,60 mètres a également été atteint dans la nuit, et le niveau baisse lentement depuis. A Aire-sur-l'Adour, le pic, à 2,75 mètres a été atteint samedi soir. Le niveau se maintiendra autour de 2,60 mètres dans la journée de ce dimanche, selon les prévisions de Vigicrues.

En aval de Dax, des "débordements modérés" sont observés dans le secteur de Saint-Laurent-de-Gosse, note Vigicrues. Ces débordements sont observés lors des marées hautes.

La décrue est en cours sur la Midouze

La décrue est amorcée sur la Douze et le Midou, affluents de la Midouze. A Roquefort, sur la Douze, le maximum a été atteint dimanche à 1h du matin à 4,28 mètres, et la décrue est très lente depuis. A Villeneuve-de-Marsan, sur le Midou, la hauteur maximale a été atteinte samedi à 15h à 6,05 mètres ; le niveau est à 5,85 mètres ce dimanche matin.

A Mont-de-Marsan, le niveau de 5,30 mètres observé ce dimanche matin devrait correspondre au pic, selon Vigicrues, soit un mètre de moins que la crue historique de mai dernier (6,38 mètres le 12 mai 2020).

Même situation à Tartas : le niveau de ce dimanche matin, à 3,30 mètres, doit correspondre au pic selon Vigicrues.

Fin de vigilance orange sur les Gaves réunis

La décrue est en cours sur les Gaves réunis et la vigilance orange a été levée, elle est désormais en jaune. A Peyrehorade, le niveau le plus haut, à 4 mètres, a été mesuré samedi soir à 20h.

Près d'une quarantaine de routes coupées dans les Landes

Selon le conseil départemental des Landes, près d'une quarantaines de routes, inondées, sont fermées à la circulation ce samedi. La liste complète est à retrouver ici.