Inondations : le point ce lundi dans les Landes, toujours placées en vigilance orange

Depuis ce week-end les cours d'eau ont entamé une lente décrue dans les Landes, sauf dans le secteur de Dax, où la cote de l'Adour va continuer à monter ce lundi 14 décembre, pour atteindre 5.60 mètres, selon les prévisions de Vigicrues, le service gouvernemental d'informations sur le risque de crues. L'Adour, la Midouze, la Douze et le Midou restent placés en vigilance orange crues. Dans les secteurs concernés, les personnes sont invitées à limiter les déplacements. Une quarantaine de routes départementales, inondées, sont coupées dans les Landes (détail ci-dessous).

A Dax, le niveau va continuer de monter

Les prévisions de Vigicrues ont été actualisées : le pic de crue de l'Adour est désormais attendu au cours de la journée de ce lundi à Dax, et non plus lundi. Et le niveau a été revu à la hausse : ce sera au maximum à 5,60 mètres, et non plus 5,50 mètres selon Vigicrues. Ce lundi matin la cote de l'Adour, à 10h, était de 5,53 mètres.

Si le fleuve atteint 5,60 mètres ce lundi, ce sera un niveau identique à la dernière crue remarquable de décembre 2019 (5,60 mètres mesurés le 17 décembre dernier) mais inférieur à la crue historique de janvier 2014 (5,97 mètres le 30 janvier 2014).

A Dax, la mairie a installé des barrages pour empêcher l'inondation du centre-ville par l'Adour.

Plus en aval, la décrue est désormais amorcée à Pontonx-sur-l'Adour, la hauteur maximale ayant été atteinte la nuit dernière selon Vigicrues.

Plus en aval encore, la décrue est en cours depuis ce week-end à Saint-Sever, Grenade-sur-l'Adour et Aire-sur-l'Adour.

Décrue en cours sur la Midouze

La Midouze, ainsi que ses affluents la Douze et la Midouze, sont en décrue, y compris en fin de tronçon à Tartas.

A Mont-de-Marsan, le niveau de la Midouze baisse depuis dimanche matin, après avoir atteint un pic à 5,33 mètres. 4,99 mètres sont mesurées ce lundi matin à 10h.

A Tartas, après un pic à 3,33 mètres dans la nuit de dimanche à lundi, la Midouze est désormais en très légère décrue : le niveau mesuré est de 3,30 mètres ce lundi à 10h.

Fin de vigilance orange sur l'Adour maritime

Le tronçon de l'Adour maritime, dans le secteur de Saint-Laurent-de-Gosse, jusqu'alors placé en vigilance orange crues, est désormais en vigilance jaune parce que des débordements plus modérés sont prévus lors des prochaines pleines mers malgré l'augmentation des coefficients de marée.

Près d'une trentaine de routes coupées dans les Landes

Selon le conseil départemental des Landes, près d'une trentaines de routes, inondées, sont fermées à la circulation ce samedi. La liste complète est à retrouver ici.