Inondations : le point sur les routes fermées dans les Landes ce dimanche

Département Landes, France

Après un samedi extrêmement pluvieux, la liste des routes fermées à la circulation pour cause d'inondations dans les Landes s'est allongée ce dimanche matin. Il y en a plus d'une trentaine signalées par le Conseil Départemental à 9h30. Une quinzaine sont sous surveillance. A 10h, le Midou, la Douze, et la Midouze sont repassés en vigilance jaune.

Routes départementales fermées à la circulation

RD 345 : Saint-Jean-de-Marsacq (fermée tout le week-end)

RD 436 : Bec du Gave (fermée tout le week-end)

RD 154 : Saint-Barthélémy (fermée tout le week-end)

RD 362 : Biaudos (fermée tout le week-end)

RD 451 : Eugénie-les-Bains (fermée tout le week-end)

RD 368 secteur Prechacq / Goos

RD 322 à Yzosse

RD61 à Estibeau, route de Pouillon

RD 17 entre Saubusse et Peyrehorade

RD 72 entre RD 17 et Orist

RD 27 entre Boos et Laluque

RD 29 à Cagnotte

RD 449 entre Cledes et RD 11

RD 433 entre Nassiet et Bonnegarde

RD 352 entre Larriviere et Renung PR 24 à 26

RD 424 entre Castelnau Chalosse et Pomarez

RD 399 entre Castelsarrazin et Arsague

RD 58 entre Castelnau Chalosse et Donzacq

RD 352 entre Larriviere et Renung PR 30+625

RD 40 PR 2 à Aubagnan

RD 350 E à Eyres Moncube

RD 11 à Geaune vers Miramont

RD 18 à Morganx au carrefour avec RD 441

RD 396 à Pujo le Plan

RD 118 à Peyre (Luy de France)

RD 18 à Monget (Luy de France)

RD 322 entre Mimbaste et Saugnac

RD 322 agglomération de Cambran

RD 15 limite Bonnegarde / Pyrénées Atlantiques

RD 406 entre Grenade et Bascons

RD 11 entre Grenade et Maurrin

RD 456 entre Aire et Latrille

RD 399 entre Castelsarrazin et Gaujacq

RD 373 à Arboucave ( Gabas)

Routes départementales sous surveillance

RD 399 : Castelsarrazin/Gaujacq

RD 32 : Mugron – Lourquen

RD 449 : Clèdes et RD11

RD 352 : Larrivière / Renung

RD 339 : Nousse / Poyanne

RD 405 : Cassen / Gamarde-les-Bains

RD 33 : Soorts-Hossegor

RD 123 : St-Cricq-du-Gave Plaine – et petit 123

RD 17 : entre St-Geours-de-Maremne et Saubusse

RD 12 : Secteur des Barthes commune de St-Laurent-de-Gosse

RD 126 : Secteur de Saint-Martin-de-Seignanx

RD 71 : Marais d’Orx

RD 64 : Montégut

RD 101 : Arthez d’armagnac

RD 364 : Arthez d’armagnac

RD 396 : Pujo-le-Plan

Fossés qui débordent