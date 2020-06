Pluies-inondations : le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire placés en vigilance orange

Après le Cantal et la Haute-Loire jeudi, le département du Puy de Dôme est placé en vigilance orange pluies-inondations et en vigilance jaunes orages, crues et vents violents. L'alerte météo est valable jusqu'à 6 heures samedi 13 juin. L'épisode pluvio-orageux nécessitant un suivi particulier du fait des forts cumuls de précipitations. Les pluies se sont étendues en cours de nuit dernière à l'ensemble du Massif Central, intenses dans sa partie sud du Cantal aux Cévennes. Depuis le début de soirée, on relève 20 à 30mm sur l'est du Cantal et l'ouest de la Haute-Loire, localement 40mm au Lioran en altitude.

Evolution prévue

Les pluies intenses se poursuivent tout la journée sur le Massif Central, et prennent un caractère orageux en particulier dans sa partie sud et sur les Cévennes. Elles sont alors temporairement modérées à fortes (10 à 20mm en une heure, localement plus en particulier sur les Cévennes).Le caractère orageux devient plus significatif sur l'est du Massif Central en milieu d'après-midi. Ces pluies se poursuivent jusqu'en soirée de vendredi, accompagnées d'un vent fort en altitude, en particulier sur le relief des Cévennes où il peut atteindre 100 km/h sur les hauteurs.

Les cumuls attendus d'ici demain soir sont de l'ordre de 80 à 100 mm en général, localement 120mm sur l'est du Cantal, une grande partie ouest de la Haute Loire, et le sud-est du Puy-de-Dôme. En revanche, l'ouest du Cantal (bassin d'Aurillac) est plus épargné par les plus fortes pluies.Les pluies baissent en intensité en soirée de vendredi, avec le décalage des orages forts vers le nord de la région, puis le nord-est de la France. En Haute-Loire, les débordements sont possibles sur le tronçon Alagnon aval - Haut-Allier et Allier Brivadois avec un possible débordement.