C'est un homme qui intervient régulièrement sur France Bleu, dans les "locales" du pourtour méditerranéen, mais aussi sur les chaînes nationales. En particulier lorsqu'il tombe "la mer et les poissons", comme dirait l'autre... Malheureusement, quand il est sollicité, ce n'est pas le temps de rigoler, bien souvent. Il fait plutôt un temps à décorner les bœufs. L'horizon est brouillé, mais lui reste clair. Et au fond, c'est bien pour ça qu'Alix Roumagnac est apprécié.

C'est en 2005 qu'il crée sa société spécialisée dans la gestion des risques liés aux intempéries, trois ans après les inondations meurtrières de 2002, dans le Gard. "Pour Predict Services, ça a été le point de départ", reconnaît sur France Bleu Gard-Lozère son fondateur. À l'époque, en effet, Alix Roumagnac est ingénieur en hydraulique à Nîmes, chez BRL. Le groupe n'est pas épargné par la catastrophe. "C'est à ce moment-là, dit-il, que le Département du Gard m'a demandé de lui faire un retour d'expérience."

Un homme qui a du flair...

Pour ce travail, il se rend notamment à Saint-Geniès-de-Malgoirès, l'une des villes où les eaux ont fait le plus de dégâts. "J'ai alors compris à quel point les collectivités avaient besoin d'être accompagnées lors d'épisodes pluvio-orageux." Au début, seule une poignée de communes lui font confiance. Vingt ans après, le dérèglement climatique prouve qu'Alix Roumagnac a eu du nez : "Aujourd'hui, indique-t-il, nous travaillons avec plus de 25.000 communes en France." Des communes dont les habitants peuvent, notamment, recevoir des consignes de sécurité par SMS.

"Grâce à notre travail, on arrive à identifier les écoles à évacuer, les parkings à fermer." - Alix Roumagnac, patron de Predict Services

C'est d'ailleurs exactement ce qu'il s'est passé, il y a quelques semaines, en Corse. Quand Météo France avait encore du mal à anticiper la trajectoire de l'Arcus, quelques minutes avant qu'il ne touche l'île, Predict Services avait déjà envoyé un SMS d'alerte aux populations de ses villes clientes. "Nous avions réussi à les prévenir la veille", indique Alix Roumagnac.

... et un bon nerf oculaire !

D'où cette question qu'on ne pouvait pas ne pas soumettre à Alix Roumagnac : pourquoi Météo France manque-t-elle parfois de précisions dans ses prévisions ? "Peut-être parce que la canicule et la température plus élevée de la Méditerranée rendent la tâche plus difficile", avance l'intéressé. Pour pallier ces défaillances, le fondateur est, en revanche, beaucoup plus assuré dans sa réponse. "De jour, comme de nuit, les équipes de Predict Service suivent, minute par minute, les impacts de foudre, les images radars, pour mieux détecter ces phénomènes et mieux anticiper les risques. La meilleure des choses à faire, c'est l'observation."

En plus d'avoir du nez, Alix Roumagnac a en tout cas prouvé qu'il avait de l'œil.