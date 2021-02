Inondations en Midi-Pyrénées : point de situation avec un hydrologue

Fabien Christin, hydrologue au bureau d’études CEREG spécialisé dans le développement des territoires auprès des collectivités est l'invité de France Bleu Occitanie et France 3 ce mercredi matin. Il fait un point sur l'état des cours d'eau et des nappes phréatiques en Midi-Pyrénées.

On a eu jusqu’à 145mm sur le plateau de l’Aubrac en Aveyron, une centaine de millimètre dans le Tarn, c’est exceptionnel ?

Oui c’est notable. Les crues ont produit de l’eau de l’ordre d’une période décennale. On est remonté aux niveaux d’il y a dix ans.

Où en est la décrue ?

Sur les parties amont la tendance est à la décrue, pas sur l’aval.

Quel est l’état des sols ?

Il y a eu un cumul de précipitations important ces deux derniers mois. Le sol est gorgé d’eau et favorise le ruissellement ce qui entraîne l’augmentation des niveaux.

Les rivières réagissent comment ?

Il y a moins d’eau qui pénètre dans le sol. Donc plus de volumes générés que ce soit dans le petites ou les grosses rivières.

Les nappes phréatiques en profitent ?

C’est pas aussi simple que ça. Avec le ruissellement les précipitations ne rentrent pas dans les sols. La recharge est moins efficace. Ces derniers mois, le niveau des nappes remontait sur le sud-ouest de manière générale. Ces niveaux de nappe hauts peuvent en plus favoriser le ruissellement.

Y a-t-il des différences dans la région ?

Ca dépend de la nature du sol. Plus le sol est argileux, plus il a des difficultés à infiltrer. Un sol sableux, limoneux est plus facile à infiltrer.

Que peut-on construire pour éviter la saturation des sols ?

A l’échelle de grands bassins versant comme sur l’Aveyron il y a des programmes d’actions qui visent à prévoir une gestion intégrée des inondations. Cela se traduit par des études de connaissance qui visent à réduire l’impact. Tous les territoires concernés dans le sud-ouest sont étudiés. Il y a eu par exemple beaucoup de cours d’eau qui étaient couverts et qui sont rouverts dans les petites villes.