Ce samedi matin, la situation était en train de se normaliser après des précipitations exceptionnelles et de la neige sur le Béarn et la Bigorre. Des routes étaient toujours coupées et la prudence était de mise. Le point à 7h.

Inondations, routes coupées : le point sur les intempéries en Béarn et Bigorre ce samedi matin

La tendance était à l'accalmie ce samedi matin après des précipitations et des chutes de neige exceptionnelles sur les Pyrénées. La vigilance rouge aux crues dans les Pyrénées-Atlantiques a été levée, et la décrue amorcée. La pluie s'est arrêté de tomber vers 3h du matin. À Orthez il y a eu jusqu'à 10,65 m d'eau vers 21h30 ce vendredi soir. À Tarbes, les eaux de l'Adour ont commencé a redescendre après avoir dépassé le niveau de la crue de juin 2018.

Une cinquantaine de routes départementales étaient toujours barrées ce samedi matin à cause des inondations dans les Pyrénées-Atlantiques, par exemple à Pontacq, Thèze, Asson, Ousse ou Castillon. Des éboulements également à Arette ou Lourdios-Ichère. Côté Bigorre, une portion de la N21 entre Tarbes et Lourdes est fermée. Autour de Tarbes, la D817, la D16, la D14 et la D7 entre Tarbes-Bastillac étaient fermées. Dans le nord du département, les fermetures concernaient plusieurs routes autour de la commune d'Estirac. La D259 était barrée à plusieurs endroits.

Évitez tout déplacement

Les préfectures des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques appellent toujours ce samedi à ne pas sortir de chez soi sauf motif impérieux. N'allez pas vous promenez près des cours d'eau.

Le colonel de gendarmerie Baptiste Bartoli demande aux habitants de ne surtout pas forcer le passage sur les routes inondées : "J'encourage et je demande à l'ensemble de nos concitoyens de ne pas emprunter ces routes et de respecter l'arrêté d'interdiction de façon à éviter de mobiliser les sapeurs-pompiers mais également les gendarmes sur ces interventions, sachant qu'on est déjà très sollicité par ailleurs." 250 gendarmes doivent travailler toute la journée de ce samedi. Certains exclusivement sur la gestion des crues, des inondations et peut-être des avalanches.

Dans la mesure du possible, évitez également les routes de montagne. Dans la nuit, des automobilistes piégés par la neige ont été secourus par les pompiers des Hautes-Pyrénées. Une quinzaine d'automobilistes ont été hébergés à la salle des fêtes de Loudenvielle, bloqués par la neige sur la D618 qui monte à Peyragudes.

"La nuit a permis de stabiliser les flots" à Laruns

Le niveau d'eau a baissé dans la nuit à Laruns. "Une excellente chose" pour le maire de la commune Robert Casadebaig. "La rue du Bialé, qui a été sinistrée, n'a pas subi de dégâts supplémentaires, la nuit a permis de stabiliser les flots qui ont été contenus en amont. Aujourd'hui tout le monde va être sur le pont pour procéder aux opérations de déblayage, enlever la boue, les cailloux les blocs... les habitants de la rue du Bialé vont pouvoir commencer à nettoyer leur rez-de-chaussée". Une centaine de caves et maisons ont été inondées ce vendredi dans cette rue de Laruns.