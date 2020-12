Inondations : trois départements du Sud-Ouest maintenus en vigilance orange pour risque de crue

Trois départements du Sud-Ouest, Gers, Landes et Tarn-et-Garonne, sont maintenus en vigilance orange pour risque de crue par Météo France ce jeudi dans son bulletin de 10h. Il n'y a plus de vigilance sur les cours d'eau du Lot-et-Garonne.

Météo France précise qu'il y a des "crues importante sur l'Adour moyen, la Midouze et la Gimone". Le site Vigicrues précise que "les pluies des dernières semaines ont saturé les sols du nord et de l'ouest du pays" et que "la dégradation active associée à la tempête Bella de ces derniers jours a donné des pluies soutenues sur une grande partie du pays notamment sur le Sud-Ouest où les cours d'eau ont fortement réagi."

Dans le détail, le bulletin de Vigicrues explique que :

Sur le tronçon la Midouze (dep 32 et 40), des débordements dommageables sont en cours sur la plupart des secteurs de ce tronçon. La hausse modérée des niveaux se poursuit sur ce tronçon. Le pic devrait être atteint durant la nuit prochaine dans le secteur de Villeneuve-en-Marsan et demain matin vendredi dans le secteur de Tartas avec une hauteur maximale de 3.70 m.

Sur le tronçon de l'Adour moyen, des débordements significatifs sont en cours dans les secteurs de Pontonx-sur-l'Adour et de Dax (dép 40).

Les niveaux se sont stabilisés dans le secteur de Pontonx-sur-l'Adoux. Par propagation de l'onde de crue, le pic est attendu dans le secteur de Dax en fin de soirée de vendredi avec une hauteur maximale comprise entre 5.6 et 5.9m

Sur la Gimone dans le secteur de Beaumont-de-Lomagne (dep 47) des débordements dommageables sont observés mais la tendance est à la stabilisation des niveaux.