Inondations : une cagnotte en ligne pour aider un centre équestre noyé à Saint-Macaire

L'eau est montée très vite dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 février. En quelques heures, le niveau a atteint 2 mètres 30 dans les boxes du centre équestre de Mikaël Olivier, situé à Saint-Macaire, dans le Sud-Gironde. "On avait commencé à évacuer les chevaux et un peu de matériel pendant la journée de mercredi. Le soir, il nous restait trois poulains qui étaient difficiles à manipuler. Je les avais laissés parce qu'on nous avait dit que le pic serait à 18 heures", se souvient le propriétaire.

"Puis on nous a dit que le pic serait à 23 heures. Finalement, à 4 heures du matin l'eau montait dans les boxes. Donc on est venu en bateau pour sortir les animaux. On les a encadrés entre un zodiac et un canoë et ils ont nagés jusqu'à un jardin situé plus haut."

Une semaine après les inondations, les 22 équidés sont en bonne santé. Ils sont répartis un peu partout, dans les jardins de la famille et des amis de Mikaël. La décrue passée, l'heure est au compte rendu des dégâts. Le Clubhouse, les boxes, le foin, tout a été détruit par les eaux. "Tout est ruiné : le bureau, les papiers administratifs, tout le matériel de sellerie est foutu", déplore Mikaël.

Le travail d'une vie emporté par les eaux

Le jeune homme possède ce centre depuis 12 ans.Il l'a bâtit de ses mains. Il faut tout reconstruire, mais pas au même endroit. La mairie indique que l'emplacement sur lequel se trouvaient les écuries est litigieux. C'est la double peine. "C'est 12 ans de ma vie qui sont partis sous l'eau. C'est très dur. C'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Ça s'accumule et c'est très compliqué", explique le propriétaire. Mais il ne baisse pas la tête : "J'essaye de garder le moral parce que j'ai beaucoup de gens qui m'entourent. Je suis en train de chercher une solution pour remonter ailleurs", projette-il.

Les Écuries de l'Ancien Pont ont été immergées plusieurs jours. © Radio France - Mickaël Olivier

Une solidarité inattendue

Margaux, une amie de Mikaël a donc mis en place une cagnotte en ligne pour lui venir en aide. Chacun peut faire un don. Le propriétaire estime les pertes à plus de 20 000 euros. "Tous ces gens qui m'aident, je ne pensais pas qu'il y avait autant de solidarité encore aujourd'hui. Ça fait du bien", se réjouit-il. Il se dit très touché par toute cette solidarité qui l'entoure. "Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui va demander. Ils ont pris l'initiative. Ils m'ont dit tu n'as pas le choix", glisse-t-il. Pour le moment, le montant récolté s'élève à plus de 4 000 euros. Une centaine de personne a participé. D'autres sont venues spontanément au centre, "des gens que je ne connaissais même pas m'ont apporté des remorques, du foin et des granulés", indique le propriétaire, très touché.

Pour le moment, Mikaël vit au jour le jour. "C'est un peu flou encore mais la cagnotte va m'aider à redémarrer quelque chose. Acheter du matériel, remonter des abris pour les chevaux", déclare le propriétaire. Il espère pouvoir reprendre son activité le plus rapidement possible. En tout cas, qu'importe le lieu ou le moment, il sait qu'il peut compter sur de nombreux soutiens. "C'est impressionnant. Je ne sais même pas comment les remercier. Cette solidarité, c'est quelque chose d'énorme pour moi", sourit le jeune homme de 36 ans.