INSOLITE - Le maire de La Turballe prend un arrêté pour obliger la neige à tomber

La Turballe, France

Le maire de La Turballe a de l'humour. Jean-Pierre Branchereau a pris un arrêté original, ce jeudi. "Article 1 : Le ciel, et plus particulièrement les nuages, sont dans l’obligation de faire tomber la neige le vendredi 29 novembre 2019 sur la place du marché pour le lancement des illuminations de Noël à partir de 19 heures précises."

_"On a la chance d'habiter en bord de mer. Mais on a un inconvénient : on a jamais la neige_. J'en ai un petit peu marre, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas la neige comme les autres, s'amuse Jean-Pierre Branchereau. Les maires sont parfois des magiciens donc j'ai pris un arrêté pour obliger à ce que la neige tombe demain lorsque nous allons faire les illuminations de Noël." Il l'assure : "il y aura forcément de la neige demain soir à 19 heures, je ne sais pas par quel moyen mais on en trouvera un."

"Il fait toujours beau, c'est l'inconvénient"

L'arrêté, placardé sur un panneau d'interdiction de stationnement de la place du village, compte au total quatre articles. S'il interdit soleil, masses d'air ou autres courants chauds, il autorise cependant les gens à _"sourires, être en joie [et à] avoir des étoiles dans les yeux_."

Un arrêté évidemment empli d'humour mais qui permet aussi de donner un coup de projecteur sur cette ville peuplée d'environ 4 500 habitants où le maire, qui ne se représentera pas, estime "qu'il fait toujours beau, c'est l’inconvénient". En plaisantant, encore.