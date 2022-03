Etrange spectacle au réveil ce mardi matin en Vendée et Loire-Atlantique, une lumière jaunatre dans le ciel, du sable qui recouvre les voitures et même par endroit le sol. Le phénomène s'explique par le vent qui a transporté jusque dans l'Ouest, des poussières venues du Sahara.

Insolite : un ciel jaune et une pluie de sable en Vendée et Loire-Atlantique

Des poussières venues du désert éclairent d'un ciel jaune la façade ouest de la France et notamment les départements de Loire-Atlantique et de Vendée. Des dépôts de sable ont même été observés sur les chaussées et véhicules au petit matin.

Certaines voitures sont couvertes de sable sur le quai François Mitterrand à Nantes © Radio France - Céline Loizeau

Il s'agit de poussières du Sahara, transportées par le vent et qui sont retombées à la faveur des averses observées dans la nuit de lundi à mardi, explique l'association Météo Centre jointe par France Bleu.

Le ciel est jaune ce mardi matin à Nantes, quai François Mitterrand © Radio France - Céline Loizeau

Annie qui habite à Vallet raconte à France Bleu Loire Océan : "Ce matin ma voiture était toute recouverte de sable, une pellicule toute jaune, j'avais jamais vu ça maintenant il faut que je la nettoie, comme elle est noire, ça fait sale." C'est aussi ce que nous raconte Roseline aux Herbiers ou encore Marie-Christine du Pellerin.

Ce phénomène météo, fréquent dans le sud de la France, est plutôt rare dans notre région. Il devrait durer au moins jusqu'à demain.