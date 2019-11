Intempéries : 1 mètre 20 de cumul de pluie en un mois à La Croix de Bauzon

À La Croix de Bauzon, il est tombé depuis la mi-octobre l'équivalent de six mois de précipitations. De plus en plus fréquents, ces gros épisodes pluvieux vont s'intensifier dans les années à venir.

Ardèche, France

Depuis le 10 octobre, à la Croix de Bauzon, dans les Cévennes ardéchoises, il est tombé l'équivalent d'1 mètre 20 d'eau. Il s'agit du dernier relevé réalisé après le nouvel épisode méditerranéen de ce week-end. Une quantité d'eau exceptionnelle alors même que le sud de l'Ardèche est habitué aux fortes pluies.

En effet, ce mètre vingt d'eau en un mois et demi représente six mois de précipitations. Si les cumuls sont aussi importants, c'est que ces épisodes cévenols sont de plus en plus fréquents. Et ils devraient d'ailleurs s'intensifier. "Il faudra s'y habituer", prévient Alix Roumagnac, directeur de Predict services, filiale de Météo France qui s'occupe du suivi météo pour les communes.

On observe et, ça fait depuis quelques années maintenant, que la Méditerranée reste chaude en novembre-décembre. Et cette température vient alimenter en humidité toutes les dépressions qui touchent le Sud de la France. Malheureusement, c'est un phénomène qui va s'intensifier.

Peu de construction au bord des torrents

À titre de comparaison, depuis le mois d'octobre, il est tombé deux fois moins d'eau dans la région de Nice que dans celle de La Croix de Bauzon. Là, il n'y a quasiment pas de dégât. D'abord parce que le Sud-Ardèche est moins peuplé. Les villages sont également situés en altitude. Et selon Thomas Albaladejo, le maire de La Souche, la culture liée à la gestion et la prévention des intempéries "n'est pas du tout la même" que sur la Côte d'Azur :

"La grosse majorité de nos constructions n'ont pas été réalisées dans des zones inondables. Il existe aussi à La Souche une mémoire très forte liée aux crues du XIXe siècle."

Ce dernier épisode cévenol a permis de remplir à 100% tous les barrages d'Ardèche.