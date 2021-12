7 départements du Sud-ouest sont placés en vigilance orange ce vendredi pour de pluie, inondations et risques de crues. Dans les Alpes, 4 départements sont en alerte neige-verglas. Dans l'Est, les chutes de neige perturbent la circulation.

Intempéries : 11 départements en vigilance orange, difficultés de circulation dans l'Est à cause de la neige

Les chutes de neige dans les Alpes et dans l'Est compliquent la circulation ce vendredi matin

Différentes intempéries touchent la France ce vendredi. Onze départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Dans le Sud-ouest, les fortes pluies font craindre des inondations et des crues. Dans les Alpes, c'est la neige et le verglas qui présentent un risque, tandis que les conditions de circulation sont quelque peu perturbées dans l'Est en raison de la neige.

Fortes pluies dans le Sud-ouest

Six départements du Sud-Ouest sont placés en vigilance orange par Météo France ce vendredi pour pluie, inondation et crues. Il s'agit des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Ariège. Les Pyrénées-Orientales sont concernées uniquement par une alerte aux avalanches.

Trois communes des Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance rouge "inondations" : Bayonne, Ciboure et Saint-Jean-de-Luz.

Un glissement de terrain s'est produit à Biriatou. La situation a été compliquée également en Béarn dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs communes ont ainsi les pieds dans l'eau en Vallée d'Ossau et notamment Laruns, selon France Bleu Béarn.

Six cours d'eau sont en vigilance orange dans les Pyrénées-Atlantiques ( la Nive, la Nivelle, et le Saison, le Bec de Gave, le Gave de Pau et le Gave d'Oloron). Ces cours d'eau sont sortis de leur lit à certains endroits, avec de fortes précipitations : 90 mm d'eau par endroit, des précipitations sont encore attendues dans la journée de vendredi.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques fait état de 11 interventions de sauvetage par les sapeurs-pompiers dans la nuit de jeudi à vendredi. Certaines routes départementales sont fermées à la circulation, précise la préfecture.

La neige complique la circulation dans l'Est

En Côte d'Or, de nombreux camions ont été en portefeuille le long de l'autoroute A38 entre Dijon et l'A6, rapporte France Bleu Bourgogne, selon qui l'A38 reste pour l'instant ouverte. Les automobilistes circulent lentement, selon le PC mobilité. Situation également très compliquée sur la rocade de Dijon et sur la voie express LINO (Liaison Nord). Les saleuses sont en train de dégager les routes, précise France Bleu Bourgogne. Il est tombé jusqu'à 4 cm de neige à Dijon. Les trams et les bus circulent normalement à Dijon.

En Saône-et-Loire, la préfecture alerte dans un communiqué sur les conséquences du fort épisode neigeux survenu dans la nuit de jeudi à vendredi. Le préfet a ouvert le centre opérationnel départemental. La circulation sur les axes routiers du département est perturbée, en particulier sur l'A40, il est tombé 4 cm de neige à Mâcon. Sur l'A39, la circulation des poids lourds dans le sens Dijon-Lyon est interdite.

à lire aussi Neige et verglas en Franche-Comté : des conditions de circulation difficile

Dans la Nièvre, dans le massif du Morvan, il est tombé 5cm de neige à Château-Chinon à 600m d'altitude dans la nuit de jeudi à vendredi.

En Moselle, il neige depuis 6h du matin ce vendredi. La circulation est compliquée sur le réseau secondaire, une voiture est dans le fossé à la sortie de Courcelle-sur-Nied. Certaines départementales sont complètement enneigées. Contactés par France Bleu, les pompiers de la Moselle signalent quelques accidents et des difficultés plus importantes du côté de Château-Salins.

Les Alpes en vigilance orange neige-verglas

La neige a commencé à tomber en plaine et dans les agglomérations un peu après 8h ce vendredi, alors que de fortes chutes de neige sont attendues sur les massifs de Savoie et de Haute-Savoie sur la journée de vendredi, principalement de 10h à 15h. Quatre départements sont placés en vigilance orange neige-verglas : l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Les conditions de circulations sont déjà compliquées en Pays de Savoie. La préfecture de Haute-Savoie appelle à limiter ses déplacements.

L'ATMB (Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc), indique que la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes en transit vers l'Italie est interdite sur toute l'A40, l'A410 et la RN205, depuis 4h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, et ce jusqu'à nouvel ordre.