Intempéries : au moins 113.000 foyers privés d'électricité, 16 départements en vigilance orange

Météo France a placé 14 départements du Sud-Ouest ainsi que les deux départements de la Corse en vigilance orange pour vents violents, pluie-inondations, et vagues-submersion. Les fortes rafales ont provoqué des dégâts. 113.000 foyers ont privés de courant ce vendredi matin selon Enedis.

Les rafales de vents et les fortes pluies provoquent des dégâts.

Ce vendredi, Météo France a maintenu 14 départements du Sud-Ouest ainsi que la Corse en vigilance orange pour vents violents : l'Ariège, l'Aveyron, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, Charente-Maritime, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

14 départements du Sud-Ouest ainsi que la Corse sont en vigilance orange ce vendredi matin. - ©Météo France

L'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et le Tarn sont placés en vigilance orange pluie-inondation. Les Landes, la Gironde et le Gers sont en vigilance orange aux inondations. Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime, sont aussi placés en vigilance orange vagues-submersion.

Routes coupées, chutes d'arbres et 113.000 foyers privés d’électricité

Les vents violents ont déjà provoqué de nombreux dégâts dans les régions concernées : 113.000 foyers sont privés d'électricité, indique Enedis.

En Dordogne, plusieurs dizaines de milliers de foyers sont privés d’électricité ce vendredi matin. Les gendarmes conseillent aux habitants de rester chez eux ce vendredi. De très nombreux arbres sont tombés sur les routes.

Dans les Landes, 11.000 foyers sont privés d'électricité selon Enedis ce vendredi matin et de nombreuses routes sont coupées. Des rafales jusqu'à 125 km/h ont été mesurées à Biscarrosse.

Au Pays basque, de nombreuses routes secondaires sont coupées, à cause d'inondations ou d’arbres tombés sur les routes.

En Midi-Pyrénées, de très nombreux foyers sont également privés de courant ce vendredi matin suites aux vents violents.

En Creuse, de nombreux arbres sont tombés sur les routes dans la nuit, et les pompiers et gendarmes sont submergés de coups de téléphone ce vendredi matin. Plusieurs accidents de la route ont été provoqués par ces intempéries. Plusieurs routes sont coupées, et des coupures d'électricité ont également lieu.

Les Vosges ne sont pas placées en vigilance orange, mais en raison des fortes chutes de neige, la circulation routière est très compliquée ce vendredi matin sur la zone, en particulier dans les cols vosgiens.

Des rafales à 150 km/h et de la neige en Corse

En Corse-du-Sud et en Haute-Corse, des rafales de vent jusqu'à 130 km/h sont attendues à Porto Vecchio, et jusqu'à 150 km/h sur le Cap corse. Les précipitations, pluvieuses et neigeuses, sont aussi prévues sur la Corse.