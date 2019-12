Intempéries : 16 départements en vigilance orange pour inondations, vent violent ou avalanches

Météo France conserve ce samedi matin 16 départements en vigilance orange pour vent violent, pluie-inondations ou avalanches alors que les Pyrénées-Atlantiques repassent de rouge à orange.

Les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, la Corrèze et le Lot, et le Lot-et-Garonne passent en vigilance orange inondation.

Sont concernés par l’alerte au vent violent les deux départements de la Corse.

Les départements de la Savoie, Haute-Savoie et l'Isère sont placés en vigilance orange avalanche.

16 départements sont désormais en vigilance orange pour des raisons différentes, vent, inondations ou avalanches - ©Météo France

Un mort, inondations en vue et des dizaines de milliers de foyers sans électricité

Les vents violents et la pluie de vendredi ont déjà provoqué de nombreux dégâts dans le Sud-Ouest. Au Pays basque, un automobiliste est mort, victime d'une chute d'arbre à Ilharre, près de Saint-Palais. Dans les Landes, un homme est grièvement blessé après une chute d'arbre sur son fourgon.

À 21h00, le dernier comptage d'Enedis faisait état de 50.000 foyers privés d'électricité.

Un risque d'avalanche particulièrement élevé

De niveau 4 sur 5, le risque de départ spontané d'avalanche se maintient ce samedi matin. En dessous de 1800 à 2000 mètres, de nombreuses coulées de talus et avalanches de taille moyenne risquent de se produire prévient Météo France, notamment avec l'arrivée de la pluie et de la neige plus humide. Le vent violent qui continue de souffler aggrave le risque de départ de plus grandes avalanches qui pourront toucher quelques routes et autres infrastructures.

Des rafales à 150 km/h et de la neige en Corse

En Corse-du-Sud et en Haute-Corse, des rafales de vent jusqu'à 140 km/h sont attendues en Balagne et sur le relief, et jusqu'à 170 km/h sur le Cap corse. Ce vent très fort se maintient jusqu'au cours de l'après-midi de ce samedi.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le vent a été particulièrement violent sur les côtes normandes, qui étaient jusque là en vigilance orange également. le service de la météorologie a par exemple mesuré 112 km/h à Caen et 148 km/h à St-Vaast-la-Hougue dans la Manche.