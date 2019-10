Intempéries dans le Sud : 186 communes reconnues en état de catastrophe naturelle

Les 22 et 23 octobre derniers, le Sud était balayé par de violentes intempéries. Un arrêté, publié ce jeudi au Journal officiel, a listé 186 communes de six départements, reconnues en état de catastrophe naturelle. Une centaine (97) de ces communes se trouvent dans l'Hérault, particulièrement touché, et une quarantaine dans l'Aude. Vingt-trois se situent dans les Bouches-du-Rhône, cinq dans les Pyrénées-Orientales, 20 dans le Var et une dans le Vaucluse.

Cette reconnaissance rapide permettra de débloquer des indemnisations exceptionnelles pour les victimes de ces intempéries, qui ont engendré inondations et coulées de boue. Christophe Castaner avait annoncé le 24 octobre "que la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes concernées soit accélérée". Le ministre de l'Intérieur avait évoqué trois décès liés à cet épisode de violentes pluies.

Une femme a été retrouvée inanimée dans des vignes dans l'Hérault après être sortie de chez elle. Pour les deux autres décès, dans le Gard et des Pyrénées-Orientales, les préfectures locales ont indiqué que le lien avec les intempéries n'était pas établi. Ces très fortes précipitations, ont touché "simultanément jusqu'à huit départements", et ont donné lieu à 1.773 interventions des secours, mobilisé plus de 2.000 sapeurs-pompiers et forces de la Sécurité civile.

De nombreuses voies de chemin de fer ont été endommagées et la SNCF a notamment dû interrompre le trafic des trains entre Montpellier et Toulouse et Montpellier et l'Espagne, au moins jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint le 4 novembre. Entre Agde et Sète, le trafic SNCF reprend dès ce jeudi.

