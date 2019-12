Intempéries : 23 départements en vigilance orange notamment pour vent violent et pluies-inondations

Météo France a placé 23 départements en vigilance orange aux vents violents, aux pluies-inondations ou aux avalanches, dont cinq dans le Sud-Ouest.

La vigilance pour vent violent concerne 16 départements : Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Allier, Ain, Rhône, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Cantal, Ardèche, Drôme, Isère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers, Haute-Garonne et l'Ariège. Des rafales à plus de 155 km/h ont déjà été mesurés sur les hauteurs des Pyrénées

Cinq départements sont aussi placés en vigilance orange aux pluies-inondations : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var et les deux départements de Corse.

Pour la Charente-Maritime et les Landes, c'est un risque d'inondations qui menace selon Météo France.

Les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes sont en vigilance orange vagues-submersion.

Un département est également en vigilance orange pour avalanches : les Alpes-Maritimes.

Météo France place au total 23 départements en vigilance orange - ©Météo France

Toutes les écoles fermées dans les Alpes-Maritimes

Les Alpes-Maritimes ne sont en vigilance orange pour pluies-inondations, vagues submersion et avalanches. De fortes pluies sont prévues sur le département. En conséquence, la préfecture a décidé de fermer tous les établissements scolaires du département ce vendredi. En plus des écoles, collèges et lycées, les crèches pourraient aussi être concernées. Il n'y aura pas non plus de transports scolaires.

