CARTE - Intempéries : 24 communes des Pyrénées-Atlantiques reconnues en état de catastrophe naturelle

Les villes et villages sinistrées par les intempéries du 10 janvier dernier auront bien droit à des indemnités. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a pris deux arrêtés reconnaissant l'état de catastrophe naturelle dans 24 communes touchées par des inondations, des glissements de terrain ou des coulées de boue.

En décembre dernier, après un premier sinistre, une centaine de communes du département avaient déjà bénéficié de cet état. Une vingtaine s'ajoutent désormais à la liste, avec 19 communes du Béarn et 5 du Pays Basque. Sur toutes ces communes, six ont été sinistrées lors des intempéries du 10 décembre, mais n'avaient pas encore été reconnues en état de catastrophe naturelle, et une commune a elle été frappée par un mouvement de terrain survenu le 23 janvier dernier.