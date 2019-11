Intempéries : 30 ans d'inondations meurtrières dans le sud-est de la France

Les inondations qui ont frappé le sud-est de la France ce week-end ont été particulièrement meurtrières : quatre morts et deux disparus dans le Var. Le premier corps a été retrouvé au Muy, à proximité de la zone où l'embarcation des pompiers a chaviré samedi lors d'un sauvetage et un autre à Cabasse, ainsi qu'un couple de personnes âgées à Tanneron tandis que deux personnes sont toujours recherchées : l'une entre Saint-Maximin et Seillons-Source-d'Argens et un septuagénaire à Saint-Antonin-du-Var.

Le sud-est du pays est régulièrement frappé par des pluies diluviennes qui peuvent s'avérer particulièrement meurtrières comme le montre le bilan des 30 dernières années : au total, 200 morts et 5 disparus.

1988 , le 3 octobre à Nîmes : 11 morts.

, le 3 octobre à Nîmes : 11 morts. 1992 , le 22 septembre dans le Vaucluse, l'Ardèche, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et l'Aude : 46 morts dont 37 morts à Vaison-la-Romaine.

, le 22 septembre dans le Vaucluse, l'Ardèche, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et l'Aude : 46 morts dont 37 morts à Vaison-la-Romaine. 1993 , du 22 au 30 septembre dans le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône : 10 morts.

, du 22 au 30 septembre dans le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône : 10 morts. 1993 , fin octobre en Corse : 6 morts.

, fin octobre en Corse : 6 morts. 1999 , les 12 et 13 novembre dans l'Aude, le Tarn, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault : 34 morts et 1 disparu.

, les 12 et 13 novembre dans l'Aude, le Tarn, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault : 34 morts et 1 disparu. 2002 , du 8 au 10 septembre dans le Gard : 4 morts.

, du 8 au 10 septembre dans le Gard : 4 morts. 2003 , du 1er au 5 décembre dans 19 départements du Sud-Est et du Centre-Est : 7 morts.

, du 1er au 5 décembre dans 19 départements du Sud-Est et du Centre-Est : 7 morts. 2010 , le 15 juin dans le Var : 23 morts et 2 disparus.

, le 15 juin dans le Var : 23 morts et 2 disparus. 2014 , du 17 septembre au 30 novembre dans les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Gard, le Var et les Alpes-Maritimes : 17 morts.

, du 17 septembre au 30 novembre dans les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Gard, le Var et les Alpes-Maritimes : 17 morts. 2015 , le 3 octobre dans les Alpes-Maritimes : 20 morts dont 7 dans le parking d’une résidence à Mandelieu-la-Napoule.

, le 3 octobre dans les Alpes-Maritimes : 20 morts dont 7 dans le parking d’une résidence à Mandelieu-la-Napoule. 2018 , le 15 octobre dans l'Aude : 15 morts.

, le 15 octobre dans l'Aude : 15 morts. 2019 , les 22 et 23 octobre dans les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et le Gard : 3 morts.

, les 22 et 23 octobre dans les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et le Gard : 3 morts. 2019, les 23-24 novembre dans le Var : 4 morts et 2 disparus selon un bilan provisoire.