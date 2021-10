Intempéries : 500 foyers privés d'électricité à la mi-journée

Les Pyrénées-Atlantiques ne sont qu'en alerte jaune "crues" et "pluie-inondation" selon le classement de Météo France, mais la pluie et le vent ont tout de même fait des dégâts matériels dans le département dimanche.

De la pluie continue et de nombreuses rafales. Les intempéries touchent toute une partie de la France depuis le début du week-end et ont fait des dégâts dans les Pyrénées-Atlantiques. À la mi-journée, dimanche 3 octobre, Enedis recense 500 foyers privés d'électricité.

La majorité des pannes en Pays basque

Les pannes se sont produites dans la nuit de samedi à dimanche et se sont multipliées dans la matinée. Elles ont eu lieu principalement en Pays basque, note Enedis (ex-GRDF), filiale d'EDF chargée de la gestion du réseau électrique en France.

Des rafales ont atteint les 180 km/h sur les hauteurs d'Iraty, 85 km/h sur le littoral près de Socoa, et jusqu'à 80 km/h au point de relève de Météo France, situé à Biarritz.

Les communes les plus touchées sont Hasparren, Juxue, et Ostabat-Asme. Enedis espère rétablir le courant dans la quasi-totalité des foyers d’ici à la fin de la journée, "en fonction de l'évolution des intempéries et des aléas de la journée".

Les Pyrénées-Atlantiques en vigilance jaune