Intempéries : 8 départements du Centre et du Sud de la France en vigilance orange

Les vagues orageuses se succèdent sur une bonne partie du pays. Huit départements du Centre et du Sud de la France sont à nouveau en orange, pour des risques d'orages, de pluie et d'inondation.

Après une journée d'intempéries spectaculaires sur le Gard notamment, Météo France redoute un nouvel épisode de pluies et d'orages. Huit départements sont placés en vigilance orange aux orages ce mercredi matin dont deux également en vigilance pluie et inondation. Il s'agit de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de l'Aveyron, de l'Hérault et du Gard, qui étaient déjà en vigilance orange aux orages, ainsi que l'Ardèche et la Drôme.

L'Hérault et le Gard sont les départements également en vigilance pluie et inondation. Par ailleurs, le Gard est également en vigilance orange pour risques de crues. Sur l'Hérault et le Gard, un nouvel épisode fortement orageux est attendu ce mercredi matin. Il doit gagner l'Ardèche et la Drôme dans l'après-midi.

Mardi, plus de deux mois de pluie se sont abattus sur le Gard en quelques heures. Une personne était toujours recherchée à 6h ce mercredi matin. Les établissements scolaires de Nîmes devaient rester fermés, annonce faite dès la veille par la mairie par principe de précaution.

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin en déplacement dans le Gard hier soir promet que l'état de catastrophe naturelle serait déclaré dès la semaine prochaine. Il avait déjà a mis en garde sur la suite des événements : "Nous sommes particulièrement vigilants dans l'Hérault et le Gard, où nous craignons d'autres épisodes de ce type dans les heures et jours qui viennent".