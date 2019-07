Intempéries à Vichy : plus d'une centaine d'interventions des pompiers

Ce vendredi 26 juillet, vers 17h, de forts vents ainsi qu'une pluie battante se sont abattus sur Vichy. L'hippodrome et les berges de l'Allier ont été touchées.

Vichy, France

Les pompiers et les services techniques de la ville de Vichy ont eu fort à faire. Une tempête d'un quart d'heure aura suffi à renverser de nombreux arbres dans la cité thermale, provoquant quelques dégâts matériels.

L'hippodrome a notamment été touché, les courses prévues ce samedi 27 juillet sont annulées :

L'inauguration de la rive gauche des berges de l'Allier n'aura pas lieu non plus à cause de la tempête, des arbres s'étant couchés sur la rive.

Au total les pompiers ont effectué plus d'une centaine d'opérations sur Vichy hier.