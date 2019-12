Intempéries: trois mois de pluie en une journée à Cannes

Cannes, France

Un nouvel événement pluvieux-orageux est en train de se renforcer et d’arriver sur Cannes. Selon le maire il serait au minimum de 155mm/h. "Les inondations vont être soudaines et nombreuses. La seule urgence à ce stade est de protéger les vies", déclare David Lisnard. Il est strictement interdit de sortir de chez vous et de circuler sur la voie publique. On rappelle également qu'il ne faut pas descendre dans les sous-sol.

Un centre d'hébergement est ouvert au stade Pierre-de-Coubertin, 5 Avenue Pierre de Coubertin.