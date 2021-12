Intempéries : Cauterets se retrouve isolé à cause d'éboulements

La station thermale de Cauterets se retrouve isolée ce vendredi soir. Suite aux intempéries qui frappent le sud-ouest en cette fin de semaine, plusieurs éboulements sur la D920 qui relie Cauterets à Pierrefitte-Nestalas empêchent de rejoindre le village. Trois éboulements successifs que les services du département ont commencé à dégager, mais la nuit a interrompu les opérations. Elles vont reprendre ce samedi matin dans le but de dégager la voie. Les éboulements ont touché les réseaux de communication, compliquant encore la tache.

Le point sur la situation à Cauterets avec Bernard Duclos, directeur de l'entretien et de l'exploitation des routes dans les Hautes-Pyrénées Copier

Un renfort de pompiers

Le premier des trois éboulements, celui situé le plus loin de Cauterets a été entièrement déblayé ce vendredi aux alentours de 17 heures. Le deuxième, bien plus important, qui s'étend sur 4 mètres de haut et une soixantaine de mètres de long bloque encore l'accès à la station. D'autant qu'un troisième éboulement, celui situé le plus près de la station, est le plus important (7 à 8 mètres de hauteur, selon les services départementaux). Les services de la ville ont commencé à le dégager, en partant de Cauterets, mais les travaux vont devoir se poursuivre ce samedi matin.

Pour ne rien arranger, ces éboulements ont touché les réseaux téléphonique et Internet, rendant, de fait, la communication particulièrement difficile entre Cauterets et les services départementaux qui œuvrent pour dégager la route. Tout devrait néanmoins rentrer dans l'ordre dans la matinée, ce samedi. La préfecture des Hautes-Pyrénées précise que les pompiers du département ont "procédé à un renforcement du centre de secours de Cauterets pour assurer les urgences médicales, en lien avec la pharmacie, le médecin et les infirmières présents sur la commune. Une personne dialysée a fait l'objet d'une évacuation par les services de secours avec l'appui de l'hélicoptère de la gendarmerie".