Intempéries : cinq départements en vigilance rouge pour pluie-inondation, 900 foyers privés d'électricité

Cinq départements du Sud-ouest sont placés en vigilance rouge pour risque de crues, pluie et inondations ce lundi. 900 foyers sont privés d'électricité au Pays Basque. Les risque de coulées de boues, de crue et d'avalanche sont très élevés.

Après le passage des Pyrénées-Atlantiques et des Landes en rouge pour des risques de crue, Météo-France a placé dimanche soir les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance maximale pluie-inondation. Quatre autres départements sont également en vigilance orange : le Gers, le Nord et l'Aisne pour des risques de crue, et les Pyrénées-Orientales pour avalanche, selon le dernier bulletin météo. La principauté pyrénéenne d'Andorre a également été placée en vigilance orange aux avalanches.

Cinq départements sont placés en vigilance rouge pour des intempéries liées à la pluie. - Météo France

Crues, coulées de boues et pluies torrentielles menacent les Pyrénées-Atlantiques et les Landes

Selon le réseau de surveillance Vigicrues, une "crue majeure" du Gave d'Oloron, classé en vigilance rouge, est attendue dans les Pyrénées-Atlantiques et en aval, dans les Landes, et devrait dépasser son niveau de décembre dernier.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, en Haute-Soule du côté de Tardets, des coulées de boue et des crues torrentielles sont possibles qui pourraient couper les routes, et les pics de crue sont attendus en milieu de journée.

900 foyers privés d'électricité au Pays basque

Ce lundi matin, 900 foyers sont privés d'électricité au Pays Basque, a annoncé sur France Bleu Pays Basque Théophile de Lassus, sous-préfet du département des Pyrénées-Atlantiques et directeur de cabinet du préfet. Il précise aussi quela circulation des trains est totalement interrompue entre Bayonne et Puyoo. Le trajet est détourné par Dax toute la journée.

Transports scolaires et trains perturbés, déplacements déconseillés

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les transports scolaires vers les écoles et collèges des vallées d'Aspe et d'Ossau, et vers les lycées de Pau, de Mauléon et d'Oloron-Sainte-Marie depuis ces zones, sont annulés ce lundi, a indiqué la préfecture dimanche soir. Elle "déconseille" aux parents d'emmener leurs enfants à l'école et appelle à "limiter" les déplacements "au strict minimum" dans ces vallées. La circulation des trains entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous est suspendue ce lundi. Le sous-préfet a également précisé sur France Bleu Pays basque que la circulation des trains est totalement interrompue entre Bayonne et Puyoo. Le trajet est détourné par Dax toute la journée.

Des routes coupées entre l'Andorre et la France

En raison des mauvaises conditions météorologiques et de l'état des routes", la circulation sur la RN 320 et la RN 22, permettant de rejoindre l'Andorre, "a été interdite à tous les véhicules", ont annoncé dans un communiqué conjoint les préfectures des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège.

Dimanche soir, des automobilistes se sont retrouvés coincés en Ariège dans l'accès qui mène à l'Andorre à cause d'une avalanche et ont dû faire demi-tour pour redescendre mais tous ont pu rentrer chez eux dans la soirée, ont précisé les pompiers de l'Ariège.

De très forts risque d'avalanches

Dans les Pyrénées, "le principal risque se situera en-dessous de 2.000 à 2.200m d'altitude où l'activité avalancheuse de neige humide va se généraliser d'ouest en est", indique Météo France. Les secteurs routiers de moyenne montagne (au-dessus d'environ 1500m) seront concernés par de nombreuses coulées de talus, et localement par une très grande avalanche dans des couloirs où la neige s'est accumulée en journée de dimanche. Au-dessus de 2.200 m, l'activité avalancheuse va se renforcer avec l'accumulation de neige et la surcharge engendrée par la neige plus lourde. "De grandes avalanches spontanées pourront se produire dans les couloirs habituels et menacer les infrastructures des stations de haute montagne", poursuit le bulletin.

Des intempéries jusqu'à lundi soir

Selon Météo France, cet épisode devrait se poursuivre jusqu'en soirée de lundi avec une baisse des intensités pluvieuses ensuite, plus lente sur l'est de la chaîne des Pyrénées. Il devrait prendre fin mardi matin.