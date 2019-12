Intempéries : coupures d'électricité et trains supprimés dans la Manche

Cherbourg, France

Le vent, qui a soufflé par endroit à plus de 130 km/h, a provoqué des chutes d'arbres sur les voies SNCF et cela entraîne de gros retards. L'Intercité qui devait partir de Cherbourg à 7h33 en direction de Paris est supprimé. Il y a un arbre couché sur la voie entre Bernay et Lisieux. Il y aurait aussi des branchages sur les voies entre Carentan et Valognes. les passagers sont invités à se reporter sur le prochain train normalement prévu au départ de Cherbourg à 13h32.

Des perturbations qui s'ajoutent à celles liées à la grève contre la réforme des retraites. 20% du trafic seulement est assuré ce samedi.

Des foyers privés d'électricité

Par ailleurs, il y a eut une cinquantaine d'interventions des pompiers de la Manche dans la nuit de vendredi à samedi à cause des vents forts. Heureusement il n'y a pas de blessés à déplorer, simplement des arbres tombés sur la chaussée, des tuiles ou encore des fils électriques.

A 9h samedi 7000 foyers sont privés d'électricité en Normandie selon Enedis, dont 4500 sur le territoire de l'ex Basse-Normandie. 200 techniciens sont déjà à pied d'oeuvre pour tenter de rétablir le courant