Tempête Bella : des routes inondées, des automobilistes et des maisons évacués dans le Gers

Beaucoup d'eau. Depuis ce lundi soir, le département du Gers, toujours placé en vigilance orange pour crues, essuie des pluies diluviennes. Les fossés, les ruisseaux, et les rivières ont parfois débordé suite aux intempéries, qui tombent de manière diffuses sur tout le territoire. Les sapeurs-pompiers ont enregistré 42 interventions. Pour la plupart, des reconnaissances de cours d'eau et des mises en sécurité de personnes.

Ainsi, à Vic-Fezensac, les secours sont intervenus auprès de cinq maisons dont les habitants avaient les pieds dans l'eau. Depuis ce mardi matin, les pompiers ont surtout effectué plusieurs interventions pour secourir des automobilistes piégés sur des routes. C'est le cas de la route de Lavacant à Pavie, ou encore de la départementale 515. En bas de la rocade d'Auch, une voiture s'est retrouvée coincée alors qu'elle voulait rejoindre le parc commercial du Grand-chêne. Par ailleurs, un engin de chantier a dû être mobilisé pour dégager un arbre tombé dans le ruisseau au lieu dit "La Glacière" à Auch.

À Marciac, c'est le Bouès qui a débordé. Un haras a été évacué à Preignan et des chevaux mis en sécurité également. Les bassins de la Midouze et de la Baïse-Gélise-Gers sont en orange sur la carte de vigilance. Les départements du Lot-et-Garonne et des Landes sont également en vigilance.

Les secours multiplient donc les messages de vigilance, car Météo France craint de nouveau débordements. "Ne traversez pas quand une route est inondée". Si vous le pouvez, différez votre déplacement. Et si vous devez prendre la route, respectez la signalisation et ne vous aventurez sur des axes inondés.