Intempéries dans le Poitou : des vents jusqu'à 100 km/h attendus dans la nuit

Poitou-Charentes, France

Météo France prévoit des vents violents et de fortes pluies pour la nuit dans le Poitou. Le vent sera soudain et rapide : 90 km/ en moyenne, pouvant atteindre 100 km/h sur certaines zones. L'épisode devrait arriver de l'ouest et toucher les Deux-Sèvres vers 22h, puis se diriger vers la Vienne avant de quitter le département aux alentours de minuit.

Un épisode court

L'épisode de vent et fortes pluies devrait être assez rapide : une petite vingtaine de minutes. C'est d'ailleurs cette rapidité qui justifie la vigilance jaune de Météo France, et non orange. Une fois les vents les plus violents passés, le temps sera aux giboulées sur les deux départements, avec des vents encore entre 60 et 70 km/h.

La Sèvre nantaise et niortaise en vigilance jaune

Du côté des cours d'eau, la préfecture des Deux-Sèvres a placé aujourd'hui la Sèvres nantaise et la Sèvre niortaise en vigilance jaune aux crues. Cela fait suite aux précipitations des derniers jours mais aussi en prévision des pluies à venir. La vigilance jaune permet de surveiller les crues mais ne justifie pas d'attention particulière sur les habitations. La préfecture précise aussi que ces crues sont normales pour la saison.