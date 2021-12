Il pleut beaucoup depuis ce jeudi sur le Pays basque et le Béarn. Des habitations sont inondées tout comme les routes. Ce vendredi midi, une cinquantaine de routes départementales étaient coupées à la circulation.

Intempéries dans le Sud-Ouest : des routes coupées au Pays basque et en Béarn

Les Pyrénées-Atlantiques sont toujours en vigilance orange pluie, inondations et crues ce vendredi midi. D'intenses précipitations se sont abattues sur le département depuis jeudi. Une situation qui va se poursuivre une bonne partie de la journée. Des habitations, des caves et des sous-sols sont inondés. Certains routes sont également impraticables et sont pour le moment interdites à la circulation. La liste ci-dessous indique les routes départementales coupées.

La situation évolue rapidement. Ces informations peuvent donc changer très vite. Une carte détaillée des routes coupées est disponible sur le site info route du département des Pyrénées-Atlantiques.