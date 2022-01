Intempéries dans le Sud-Ouest : la situation se tend en Ariège

Ce lundi 10 janvier midi, la situation se tend dans la grande région toulousaine avec les intempéries. Si le phénomène pluvieux est plus intense chez les voisins landais et béarnais, l'épisode est tout de même fort avec un mois de pluie en 36h et mobilise les secours, en particulier en Ariège.

Les transports scolaires ont été assurés ce matin et les établissements sont restés ouverts chez nous, contrairement à la commune de Peyrehorade (Landes) où les écoles maternelles n'ouvriront pas avant jeudi ou en vallée d'Aspe et d'Ossau (Béarn) où le préfet déconseille d'emmener les enfants à l'école.

Une cinquantaine d'interventions en Ariège depuis dimanche soir

En Ariège, en effet, les pompiers sont sortis une cinquantaine de fois depuis dimanche soir, dont une vingtaine d'interventions en cours ce lundi midi. En tout, cinq automobilistes ont été mis en sécurité. "Quand les routes commencent à être inondées, il ne faut surtout pas s'engager", rappelle l'officier de permanence du Sdis 09 qui a engagé des sauveteurs aquatiques en cas de besoin.

En Ariège, c'est déjà la décrue pour le Lèze et l'Arize mais tous les regards sont focalisés désormais sur l'Hers dans le secteur de Mirepoix et surtout le Salat autour de Saint-Girons. 111 mm d'eau sont tombés ces 36 dernières heures à Augirein près du Portet d'Aspet, ce qui dépasse la moyenne mensuelle.

La Garonne attendue à 3,80 m à Toulouse mardi matin

En Haute-Garonne, l'activité des services de secours commence à s'intensifier un peu partout dans le département ce lundi midi. Davantage pour des problèmes de voie publique (routes inondées) que chez les particuliers.

La Garonne devrait atteindre 3,80 m au Pont-Neuf mardi matin, elle atteint près de 3 mètres déjà ce lundi matin. Ce n'est pas un niveau record mais c'est très élevé, le fleuve devrait déborder. La Ville de Toulouse a ordonné la fermeture des quais.

L'Hers (Baziège) et les secteurs de Cazères et Verdun-sur-Garonne font partie des zones les plus vulnérables. Au pied des Pyrénées, il est tombé ces 36 dernières heures, 97 cm au poste EDF de Castillon-de-Larboust près de Luchon, selon Météo-France. En 2013, lors des inondations de Saint-Béat on parlait de 130 mm en 24 heures.

Quelques routes coupées dans le Gers mais pas de tension

Dans le Gers, plusieurs axes routiers sont fermés ce lundi. Les pompiers ne sont pas intervenus outre mesure jusqu'alors.

Mais plusieurs cours d'eau sont traditionnellement regardés de près : l'Arrats (Mauvezin), la Gimone (Gimont, Beaumont-sur-Lomagne), la Save (l'Isle-Jourdain, Lombez) le Touch (Plaisance). Avec des débordements localisés déjà observés, et qui pourraient se poursuivre.