VIDEOS - Intempéries dans le Var : pas de gros dégâts mais d'impressionnantes images

Le Var est actuellement en vigilance jaune aux orages et pluie-inondation. La journée a été marquée par de très fortes précipitations, accompagnées de grêles, un peu partout dans le département. Toutefois, certaines zones ont été particulièrement touchées. Ainsi à Hyères, il est tombé en trois heures l'équivalent de deux mois de pluie. A Besse-sur-Issole, en une heure, l'équivalent d'un mois de pluie.

Un épisode "très exceptionnel"

Invité de France Bleu Provence, Yohan Laurito, expert météo auprès des pompiers et fondateur du site Météo Varoise, a donné quelques chiffres au sujet de cet épisode "très exceptionnel". "On relève 123 mm à Besse-sur-Issole dont 73 en une heure, ce qui est très significatif. On a aussi à 65 mm à Carnoules, 50 mm à l'Est de Toulon et même plus de 50 mm sur Porquerolles."

Etant donné l'état sécheresse dans le département, peut-on dire que toute cette pluie est une bonne nouvelle ? D'après Yohan Laurito, "malheureusement lorsque cela tombe très fort comme cela, on perd beaucoup d'eau par ruissellement donc ce n'est pas très efficace. Mais bon, quand il tombe quand même plus de 50 mm et localement plus100 mm c'est quand même bon à prendre et cela aura un effet sur le risque incendie à certains endroits, au moins pour la semaine. C'est toujours ça de pris dans un contexte qui est extrêmement sec cette année."

D'impressionnantes images sur les réseaux sociaux

D'après les pompiers du Var, ces intempéries n'ont pas provoqué de gros dégâts ni fait de victimes. Le tunnel de Toulon a toutefois été fermé durant quinze minutes à la mi-journée, provoquant des perturbations sur l'A57.

Tout au long de la journée, des photos et vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux. Prises à Toulon, au Revest, à Hyères ou encore à Bormes-les-Mimosas, elles sont pour certaines très impressionnantes.

La journée a également été intense en mer pour le CROSS-MED et la SNSM qui ont eu a effectuer de nombreuses interventions. Pas de blessé mais plusieurs bateaux ont été endommagés.