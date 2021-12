Intempéries dans les Pyrénées-Atlantiques : une dizaine d'interventions des pompiers selon la préfecture

Dix départements de la moitié sud de la France sont placés en vigilance orange pour pluie-inondations et crues dont les Pyrénées Atlantiques. Plusieurs cours d'eau ont débordé dans le Pays Basque et en Béarn. Les pompiers sont intervenus à plusieurs endroits.

Le département des Pyrénées-Atlantiques est en vigilance orange pour pluie-inondations. Six cours d'eau sont surveillés dont la Nive, la Nivelle, et le Saison, le Bec de Gave, le Gave de Pau et le Gave d'Oloron. Ils sont sortis de leur lit à certains endroits. Il y a eu jusqu'à 90 mm de précipitations à plusieurs endroits du département et les autorités attendent encore de fortes pluies dans les prochaines heures dans la moitié sud du département. En Béarn, plusieurs communes ont les pieds dans l'eau en Vallée d'Ossau et notamment Laruns. Dans le Pays-Basque, Ciboure et Saint-Jean de Luz sont en alerte rouge. La préfecture appelle à la plus grande vigilance.

90 pompiers mobilisés

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a activé son centre opérationnel pour faire face à cet épisode critique. 90 pompiers sont mobilisés depuis jeudi. 11 interventions de sauvetage ont été effectuées par les secours explique le directeur de cabinet du préfet des Pyrénées Atlantiques dont neuf au Pays-Basque à Saint Martin d'Arrossa par exemple ou à St Pée-sur-Nivelle. Un automobiliste s'est retrouvé bloqué. Une vingtaine d'habitants ont dû être évacués à Birriatou dans le Pays-Basque à cause d'un glissement de terrain à proximité du péage.

La Vallée d'Ossau scrutée de prêt

La Vallée d'Ossau dans le Béarn est surveillée de très prêt : de fortes précipitations sont encore attendues. Il y a déjà de l'eau dans plusieurs rues de Laruns. La situation est sous contrôle pour le moment mais 100mm de précipitations sont attendues dans les prochains heures dans le secteur. La préfecture demande de rester loin des cours d'eau, de ne pas descendre dans les sous-sols et de débrancher les appareils électroniques.

Ciboure et Saint-Jean-de-Luz en alerte rouge

A 22h ce jeudi soir, la ville de Ciboure était placée en alerte rouge avec de nombreuses roupes coupées mais la situation revient progressivement à la normale ce vendredi matin annonce la mairie sur sa page Facebook. "Les agents municipaux et les pompiers sont sur le terrain afin d'intervenir partout où cela est possible pour nettoyer certains sites et éviter tout incident" explique de son côté la mairie de Saint-Jean-de-Luz.

Des routes coupées dans le Pays-Basque

De nombreuses routes sont coupées au Pays-Basque notamment la deux fois deux voies très empruntées entre Leroy Merlin à Anglet et Bassussary. C'est également le cas sur la D918 entre St Jean Pied de Port et Bidarray. Des véhicules se retrouvent piégés. La D948 entre Baigorry et Ossès, le secteur de St Pée, Sare, Ascain ou encore la liaison Bidache sont touchés.