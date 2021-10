Intempéries : de nombreuses interventions de pompiers dans la Manche

La Manche était classée en vigilance jaune une bonne partie de la journée de ce samedi 2 octobre et ça s'est vérifié avec de la pluie et de forts coups de vent qui ont eu des conséquences matérielles.

Les pompiers manchois sont intervenus 32 fois ce samedi 2 octobre entre 12 h et 18h00 surtout pour des arbres tombés sur la route. "Des objets menaçant de tomber, des fils électriques par terre", explique le Service départemental de secours et d'incendie de la Manche dans un communiqué. Il y a eu des vents forts et de la pluie. Des vents jusqu’à 126 km/h ont été enregistrés à Barfleur et plusieurs rafales ont dépassé les 100 km/h, jusqu'à 112 km/h au cap de la Hague, 104 km/h à Barneville-Carteret et 103 km/h sur la pointe du Roc à Granville.

Les secteurs les plus impactés sont Les Pieux, Tourlaville, Cherbourg, Saint-Hilaire, La Hague ou encore Barneville-Carteret. La nuit pourrait encore être agitée.

Des cumuls de 40 à 60 mm sont attendus. La Manche et le Calvados sont placés actuellement en vigilance jaune, et l'Orne en vigilance orange.

Demain de rares averses sont toujours annoncées.