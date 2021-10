Intempéries : déjà de nombreux dégats dans l'Ouest

La première tempête automnale a commencé à balayer l'ouest du pays ce samedi, causant des dégâts dans plusieurs départements. La Vigilance rouge "pluie-inondation" est maintenue en Loire-Atlantique jusqu'à ce dimanche à 6 heures. Par ailleurs, 21 départements de l'Ouest, de l'Ile-de-France et de la vallée du Rhône sont toujours en vigilance orange "pluie-inondation", "crues" et "vents violents".

Trains perturbés et électricité coupée en Loire-Atlantique

Ce samedi, la Loire-Atlantique a été la plus touchée par les intempéries. En début de soirée, 1.500 foyers étaient privés d'électricité, selon France Bleu Loire Océan. Des renforts d'Enedis sont sur place et le courant doit être rétabli pour tous les clients dans la soirée, Enedis signale cinq pannes sur des lignes à haute tension sur tout le département. Depuis le début de ce violent épisode météorologique, les sapeurs pompiers de Loire-Atlantique ont effectué une trentaine d’interventions, principalement sur le littoral.

à lire aussi La Loire-Atlantique face à des cumuls de pluie inédits, une cellule de crise activée

La SNCF annonce qu'en raison des intempéries, le trafic sera perturbé jusqu'à dimanche 10h sur la ligne entre Nantes et Redon et entre Sainte-Pazanne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des terminus de TGV, notamment Paris-Le Croisic, ont été avancés, la fin du trajet s'effectuant en autocar. Des messages SMS ont été envoyés aux usagers concernés.

"En Loire-Atlantique, les cumuls de pluie s'annoncent inédits sur 12 heures. On devrait atteindre les 100 millimètres, et même peut-être les dépasser localement sur un axe allant du sud-ouest au nord-est du département, anticipe Jérôme Lecou, prévisionniste à Météo France. Si nos prévisions se confirment, on est sur un phénomène d'une durée de retour d'à peu près 100 ans". Une cellule de crise a été activée à la préfecture de Loire-Atlantique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

21 départements en vigilance orange "pluie-inondation", "crues" et "vents violents"

Par ailleurs, 21 départements de l'Ouest, de l'Ile-de-France et de la vallée du Rhône sont toujours en vigilance orange "pluie-inondation", "crues" et "vents violents" : l'Eure, l'Oise, la Seine-Maritime, la Loire, la Lozère, l'Ardèche et le Gard ont en effet rejoint l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, la Sarthe, Paris, les Yvelines, la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Ces départements sont placés en alerte jusqu'à lundi, 6 heures.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En Vendée, les pompiers ont enregistré jusqu'à maintenant une trentaine d'interventions liées aux intempéries, dont deux pour des zones inondées localement. On déplore une quinzaine de chutes d'arbres et quelques routes impraticables. Trois habitations ont été protégées des eaux par les secours.

Les secours ont été très mobilisés dans le Morbihan, les Côtes-d'Armor et le Finistère. une cinquantaine d'interventions pour les pompiers, 200 appels pour les gendarmes du Morbihan, ont rescencé France Bleu France Bleu Breizh Izel et Armorique. Essentiellement pour des chausées inondées et des arbres sur la route.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En Normandie, des coupures de courant localisées ont plongé des centaines d'habitants dans le noir dans le Calvados. Le département de la Manche, rétrogradé en vigilance jaune ce samedi, a toutefois subit des dégâts matériels, rapporte France Bleu Cotentin. Les pompiers manchois sont intervenus 32 fois ce samedi entre 12 h et 18h00 surtout pour des arbres tombés sur la route. "Des objets menaçant de tomber, des fils électriques par terre", explique le Service départemental de secours et d'incendie de la Manche dans un communiqué. Il y a eu des vents forts et de la pluie. Des vents jusqu’à 126 km/h ont été enregistrés à Barfleur.