Intempéries en Béarn : des coupures internet à répétition dans des villages de l'entre-deux-gaves

Plus de 550 clients Orange de l'entre-deux-gaves sont sans internet depuis ce dimanche 10 janvier en raison des crues qui ont emporté un câble du réseau. En un mois, c'est la deuxième fois que cet incident arrive et affecte une dizaine de communes.

Une grosse panne internet affecte depuis les dernières intempéries plusieurs villages du Béarn à la frontière avec le Pays-Basque et les Landes. Pas de Wi-Fi, pas de téléphone fixe, et comme il s'agit d'une zone rurale, une 4G qui laisse aussi à désirer pour des centaines de clients, qui se retrouvent donc comme coupés du monde.

Une ligne emportée plusieurs fois par les crues

Une dizaine de villages de la communauté de communes du Béarn des Gaves est concernée : Arancou, Auterrive, Bellocq, Bergouey-Viellenave, Carresse-Cassaber, Escos, Labastide-Villefranche, Lahontan, Léren, Saint-Dos, et Saint-Pé-de-Léren. Si internet ne passe plus chez plusieurs habitants de ces communes, c'est parce que les crues ont emporté, dimanche 10 janvier, une ligne Orange qui passe juste au-dessus du Gave d'Oloron, entre Auterrive et Castagnède.

Depuis, plus de 550 foyers sont sans internet, dont près de 140 rien que pour Carresse-Cassaber. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Normalement, le câble télécom passe sous le Gave, mais avec les crues de ces dernières années, notamment celle du 10 décembre 2021, il a fini par se rompre, provoquant une coupure pour de nombreux clients. Le câble a donc été réinstallé au-dessus de l'eau, mais avec ses 180 mètres de long, il s'est très vite affaissé tout près du niveau du Gave, si bien qu'avec les nouvelles crues du 10 janvier, il a été une nouvelle fois emporté. Et rebelote pour les clients Orange : plus d'internet.

Bientôt un nouvel itinéraire pour la ligne Orange ?

Cette fois, les équipes techniques ont tiré le câble plus haut, et comptent changer de stratégie. "Il va y avoir un abandon de ce tronçon de fibre avec un dévoiement du câble par un autre itinéraire" explique Marc Laborde, le responsable des interventions. "Le nouvel itinéraire sera sécurisé sur toute une portion de plusieurs dizaines de kilomètres, avec des câbles enterrés".

Une promesse déjà faite depuis de nombreuses années s'agacent certains élus des communes touchées, alors que les habitants, pour la plupart en télétravail, sont très handicapés dans leur quotidien par cette coupure. Les équipes d'Orange assurent que le réseau devrait revenir ce jeudi 13 janvier au soir.