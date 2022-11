Intempéries : des rafales de vent jusqu'à 145km/h dans le Nord et l'Ouest de la France

Les rafales de vents ont atteint les 145 km/h dans le nord et l'ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi, rapporte Météo France ce jeudi matin. Elles étaient plus fortes sur les côtes que dans les terres.

Le pic de la nuit de 145 km/h a été atteint à Granville (Manche). Sur les côtes, les rafales ont atteint 130 km/h à Fécamp (Seine-Maritime), 129 km/h sur l'île de Groix (Morbihan), 128 km/h sur la Pointe de Penmarc'h (Finistère), 125 km/h au Cap-de-la-Hève (Seine-Maritime) ou encore 121 km/h sur la Pointe du Raz (Finistère).

Les vents étaient un peu plus faibles dans les terres, avec des rafales allant jusqu'à 99 km/h à Saint-Ségal (Finistère), 93 km/h à Beauvais (Oise), Port-en-Bessin (Calvados) et Ectot-lès-Baons (Seine-Maritime), ou encore 92 km/h à Saint-Goazec (Finistère), Bignan (Morbihan) et Rouen (Seine-Maritime).

S'il n'y a pas de gros dégâts à signaler, le trafic ferroviaire a néanmoins été fortement perturbé dès mercredi soir entre Paris et le Nord de la France. Une caténaire arrachée à Villiers-le-Bel a paralysé les trains. De nombreux voyageurs se sont retrouvés bloqués. La SNCF indique que des travaux sont toujours en cours sur les voies et les perturbations doivent se poursuivre ce jeudi.