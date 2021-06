Intempéries : Des records de pluie dans plusieurs communes de Côte-d'Or

Un prévisionniste Météo France à Dijon confirme après quelques secondes de blanc : "Oui, le record historique est battu à Semur-en-Auxois", affirme François Lequeu. La ville de l'Auxois a vu tomber 62,6 mm de pluie en l'espace d'une dizaine d'heures, soit l'équivalent d'un mois de précipitations. Jamais la station Météo France de cette commune n'avait vu pareil chiffre depuis sa création en 1978.

Beaucoup d'eau dans le nord de la Côte-d'Or

Le scénario est presque le même dans plusieurs communes au nord d'un axe entre Semur-en-Auxois et Is-sur-Tille. A Montbard, il est tombé 55 mm de pluie entre 15 heures hier, et 8 heures ce samedi matin, alors que le précédent record en juin datait de 1901 avec 85 mm de précipitations. A Massingy-lès-Vitteaux et Baigneux-les-Juifs, il est tombé respectivement 50 et 45 mm de pluie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des dégâts à signaler

L'une des conséquences de ces pluies records, c'est qu'il n'y a plus eu d’électricité à Velars-sur-Ouche pendant un peu plus de deux heures et demi. Selon Enedis, un arbre s'est fracassé sur une ligne à haute tension vers 18h30, ce vendredi. Le courant n'a été rétabli que vers 22 heures assure l'opérateur.