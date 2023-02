Intempéries : des TGV sud-est au ralenti à cause des vents violents

En plus des alertes de vigilance neige et verglas, le vent s'invite ce dimanche en Provence. Des TGV sont restés à l'arrêt ce dimanche après-midi à cause d'une bâche qui s'est enroulée sur des catenaires à hauteur de Cavaillon.