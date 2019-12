Intempéries: difficile encore de circuler sur les routes du haut pays.

Alpes-Maritimes, France

Grosse journée de pluie encore sur les Alpes-Maritimes ce vendredi. Il est tombé autour de 100 litres d'eau par m2 sur le moyen pays azuréen et jusqu'à 190 mm sur la commune de Peille. Les fleuves côtiers (la Siagne, la Brague, le Loup, les Paillons, la Bévéra ou encore la Roya ) ont très vite gonflé obligeant les autorités à procéder à des évacuations sur Villeneuve-Loubet et à la Colle-sur-Loup. Sur le plateau de Caussols, une bergerie avec plus de 750 brebis et des agneaux a reçu l'aides des pompiers pour pomper l'eau et ainsi éviter le drame. Un peu plus tard dans la journée, ce sont les éboulements qui ont pris le relais particulièrement dans la région mentonnaise. Ce samedi matin, de nombreuses routes sont du reste encore bloquées. Il est ainsi difficile de se rendre à Saint-Agnès, la route principale est coupée et les déviations peu nombreuses. 17 personnes ont du être évacués et mis à l'abri. Difficile aussi du côté de Sospel ou de Castillon, des déviations par l'Italie ont été mis en place pour accéder à certains endroits des vallées de la Roya et de la Bévéra. L'autoroute A8, après avoir été coupée à cause d'un éboulement à la sortie de Menton direction Nice, a rouverte partiellement dans la soirée de vendredi.

Auron et Isola 2000 encore inaccessibles

Un peu plus au centre, dans la vallée de la Tinée, la métropole va dés ce samedi matin faire une évaluation de l'éboulement qui s'est produit entre Saint-Sauveur et Isola Village. Une coulée de boue et de rochers qui interdit l’accès aux stations de ski d'Auron et d'Isola 2000. En ce premier jour de vacances, la réouverture est une priorité. Enfin sur toutes les Alpes-Maritimes de nombreux arbres sur des sols meubles ont été déracinés par le vent et certains bloquent encore des routes secondaires. Le secteur de Levens a subi lui une coupure d'électricité; pratiquement 600 foyers. Enfin point positif; le débit des fleuves et des torrents a depuis plusieurs heures fortement baissé.