Allemagne : au moins 19 morts après les inondations causées par des pluies diluviennes

Des pluies diluviennes et des inondations ont causé la mort de 19 personnes en Allemagne, selon un nouveau bilan annoncé ce jeudi par les autorités du pays. Deux personnes sont mortes en Belgique, et les intempéries ont aussi causé des dégâts importants dans l'Est de la France.

De graves intempéries ont causé la mort d'au moins 19 personnes en Allemagne, ont annoncé les autorités des régions concernées ce jeudi. Les pluies diluviennes et les inondations qui frappent l'ouest du pays ont aussi entraîné plusieurs dizaines de disparitions. Plusieurs centaines de pompiers sont mobilisés pour secourir les habitants des villes sinistrées.

Maisons effondrées, pompiers morts en interventions, clinique évacuée

Dans la commune de Schuld, au sud de Bonn, où six maisons en bord de rivière se sont effondrées, la police dénombre entre 50 et 60 disparus. Quatre personnes sont mortes dans cette localité où d'autres maisons menacent de s'écrouler, selon la police de Coblence (Rhénanie-Palatinat). De nombreuses personnes sont portées disparues dans le district.

Plus au nord, dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, deux pompiers sont morts en intervention, tandis que deux hommes ont été noyés dans leur cave inondée. Huit autres personnes sont mortes dans la région, ont annoncé les autorités. Dans cette région, la plus peuplée d'Allemagne, 135.000 foyers sont privés d'électricité. Faute de courant, les autorités ont entrepris d'évacuer les près de 500 patients d'une clinique.

L'ouest de l'Allemagne est frappé par des pluies diluviennes qui ont fait gonfler les rivières, arraché des arbres, inondé les routes et les maisons. Les secours tentent d'évacuer les sinistrés, dont beaucoup se sont réfugiés sur le toit des maisons. Mais de nombreux accès sont bloqués, ce qui complique les opérations. Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux si possible et à "se déplacer dans les étages supérieurs si nécessaire".

Deux morts en Belgique

Voisines des régions allemandes les plus touchées, la Belgique et le Luxembourg sont également affectés par les intempéries. Une grande partie du sud et de l'est de la Belgique s'est réveillée sous l'eau ce jeudi, notamment dans l'agglomération de Liège. Au moins deux personnes ont été retrouvées mortes. Le trafic ferroviaire a dû être interrompu en fin de nuit, notamment sur l'axe Charleroi-Namur-Liège. La paralysie concerne "une grande partie de la Wallonie", a précisé une porte-parole d'Infrabel, Jessica Nibelle, parlant de situation "inédite" à cette échelle.

Le Luxembourg a déclenché le plan "intempéries" suite à de fortes précipitations. De "nombreuses" maisons sont inondées et "plus habitables" partout dans le pays et leurs habitants ont été évacués, selon les autorités.

De gros dégâts dans l'Est de la France

Les intempéries ont également causé des dégâts importants dans l'Est ce jeudi. De nombreuses routes sont coupées, plusieurs lignes ferroviaires sont interrompues et plusieurs dizaines de personnes ont du être évacuées.