PHOTOS - VIDEOS : de fortes intempéries en Bretagne ce samedi soir

Des vents violents, orages et fortes pluies ont frappé la Bretagne ce samedi 9 mai dans la soirée. Des inondations impressionnantes ont été constatées autour de Fougères en Ille-et-Vilaine ainsi que dans les Côtes-d'Armor, et une tornade s'est formée en fin d'après-midi dans le Morbihan.

Frappée par des orages et des pluies violentes, une partie de la Bretagne a les pieds dans l'eau ce samedi 9 mai au soir.

Ille-et-Vilaine

Dans les secteurs de La Chapelle-Janson, Romagné, Luitré ou encore Dompierre, autour de Fougères, des habitations ont vu leurs sous-sols inondés.

Dans la soirée, des agriculteurs tentaient tant bien que mal de déblayer les routes inondées à La Chapelle-Janson.

Les pompiers d'Ille-et-Vilaine sont sur place en cas de besoin d'intervention immédiate pour un secours de personne ou de biens.

Côtes-d'Armor

Les pompiers étaient complètement débordés ce samedi soir, avec plus de cent interventions dûes aux inondations, principalement dans le secteur de Rostrenen.

Morbihan

Les pompiers ont dû intervenir sur les communes de Cléguerec et Sainte-Brigitte, au nord-ouest de Pontivy, mais peu de dégâts ont été constatés.

Plus impressionnant, une tornade s'est formée hier vers 19h dans plusieurs villages de Langonnet, notamment à Penhiel et Quillihuel.

La tornade était très localisée, sur 2km², mais il y a eu beaucoup de dégâts : une dizaine de maisons touchées qu'il a fallu bâcher, une ligne haute tension est également tombée et des habitants de la commune de Langonnet devraient être privés d'électricité cette nuit. Des hangars qui abritaient des voitures et camping car se sont également effondrés, les véhicules ont été détruits.

A 22h ce samedi soir, les pompiers étaient toujours sur place pour sécuriser la zone et bâcher les maisons. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, personne n'a non plus été relogé.