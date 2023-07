Intempéries en Bretagne : des retards sur le réseau SNCF et des feux d'artifices annulés

Des retards à prévoir en gare ce vendredi après-midi en Bretagne. Des vents forts traversent la région, provoquant des perturbations sur le réseau ferroviaire. Le vent a soufflé jusqu'à 90 km/h à Dinard, selon Météo Bretagne, 81 km/h à Brest. La circulation des trains entre Brest et Rennes a même dû être interrompue entre 12h30 et 14h45. la faute aux branches qui sont tombées sur les caténaires, entraînant un défaut d'alimentation électrique.

ⓘ Publicité

Jusqu'à trois heures de retard

Les trains ont été bloqués en gares, où des bouteilles d'eau ont été distribuées aux voyageurs. Le trafic a repris vers 14h45 mais tous accusent du retard, jusqu'à trois heures pour un Ouigo entre Brest et Paris. D'autres retards sont constatés, mais dans une moindre mesure, sur la ligne entre Rennes et Saint-Malo à cause des rafales de vent. La circulation des trains ne reviendra pas à la normale avant au moins 19h.

Feux d'artifices annulés

Autre conséquence de ce vent fort : des communes reportent à plus tard les festivités du 14-juillet. A Ploemeur, dans le Morbihan, la mairie annule le feu d'artifice prévu ce vendredi soir et les festivités qui vont avec. Dans un tweet, le aire de la commune, Ronan Loas, indique que le bal populaire et le feu d'artifice seront reprogrammés au cours de l'été. Même décision à Vannes, où la mairie annule le feu d'artifice en raison des "vents forts qui empêchent les artificiers d'intervenir en toute sécurité sur une mer levée".

C'est toujours l'incertitude à Saint-Malo où la décision d'annulation ou pas du feu d'artifice doit être prise en cette fin de journée mais la parade et le bal musette de ce vendredi après midi ont déjà été déprogrammées pour cause de grosses rafales de vent.