Intempéries en Drôme-Ardèche : fin de la vigilance orange, un agent Enedis gravement brûlé

Ardèche, France

Retour au calme après un week-end très agité. La vigilance orange a été levée à 22h dimanche en Ardèche. Comme prévu, l'épisode cévenol aura entrainé des précipitations très importantes. Et la journée de dimanche aura été très ventée en Ardèche comme dans la Drôme. Les rafales ont atteint les 100 km/h en vallée du Rhône dans l'après-midi.

Gravement brûlé en intervenant sur une ligne moyenne tension

Cet épisode tempétueux a fait un blessé, un agent Enedis qui intervenait dimanche soir sur une ligne de 20 mille volts à Dunières-sur-Eyrieux. Il a été victime d'un arc électrique et il a été gravement brûlé. Cet homme de 33 ans a été transporté au centre des grands brûlés de Lyon.

Suite à cet accident et au vu des conditions difficiles, Enedis a décidé de stopper ses interventions dimanche soir vers 22h30. Les agents reprendront le travail ce lundi matin. Il reste 3400 foyers sans électricité : 2100 en Ardèche sur les secteurs d'Aubenas, Privas et le Cheylard et 1300 dans la Drôme essentiellement autour de Nyons et Crest.

Arbres renversés et toitures arrachées

Le problème est principalement lié au vent qui a fait tomber des poteaux électriques. Il a aussi renversé des arbres. Un arbre est ainsi tombé sur une maison à Beauvène près du Cheylard hier soir, sans heureusement faire de victime. Dans la Drôme, une partie de la toiture d'une scierie s'est envolée à La Chapelle en Vercors. Comme un morceau de toiture d'une grange à Romeyer (Romeillé) dans le Diois. Au total, les pompiers ont réalisé près de 70 interventions sur la journée d'hier en lien avec les intempéries : 36 interventions recensées en Ardèche et une trentaine dans la Drôme.

Crues "modérées" des rivières dans le Sud Ardèche

Malgré les violentes pluies, il y a eu peu d'inondations. Dans le sud Ardèche, les débits de la Baume, du Chassezac et l'Ardèche ont brutalement augmenté. Les crues sont restées modérées, recouvrant des passages submersibles mais sans faire de dégâts. Seuls faits notables liés aux inondations : 8 voitures en stationnement qu'il a fallu évacuer d'un parking au bord d'un cours d'eau en crue au Cheylard dimanche soir et la caserne des pompiers de Saint-Agrève qui a eu les pieds dans l'eau avec quelques centimètres à l'intérieur du bâtiment !