Intempéries en Gironde : pas de victimes, le département va repasser en orange

Depuis dimanche après-midi, les pompiers ont effectué 321 interventions dans 62 communes principalement pour des locaux inondés. Les trois quarts de ces interventions ont eu lieu dans le sud est du département. 19 personnes ont dû être mises en sécurité en raison de la montée des eaux, indique la Préfecture.

Une dizaine de routes impraticables

Le phénomène s'est donc plus caractérisé par sa longueur que par sa violence. Il n'est d'ailleurs pas terminé. Il est tombé de 80 à 100 mm en 24h dans le Sud Gironde, de 110 à 120 mm sur la partie Sud Est. Les précipitations vont se poursuivre jusqu'en cours d'après midi en se décalant vers le sud puis vers l'est (10 à 20 mm par heure). Des cumuls de pluie importants sur des sols saturés qui ont entraîné des débordements.

Résultat, une dizaine de routes secondaires sont impraticables notamment dans le Sud du département à Préchac, Villandraut et Langon. Dans l'Entre 2 mers vers St Morillon et la Brède ainsi que dans le Libournais autour de Gensac et Castillon et la Haute Gironde.

►►►Retrouvez l'état des lieux des routes départementales à 7h30

Météo France annonce que la Gironde va repasser en vigilance orange ce lundi à 10h. Mais il reste fortement conseillé d'éviter de vous déplacer.