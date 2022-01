Intempéries en Haute-Garonne : la Garonne à plus de 4 mètres à Toulouse, des écoles fermées, le point ce mardi

Plusieurs départements sont encore en vigilance orange pour crues ce mardi matin, dont la Haute-Garonne. L'Ariège est repassée en jaune un peu avant 9h. Voilà ce que l'on sait ce mardi matin des suites de ces intempéries :

Une septuagénaire a été retrouvée morte à Merville, près de Toulouse, dans un fossé gorgé d'eau. Son décès ne serait pas corrélé avec les zones d'intempéries selon la préfecture de Haute-Garonne.

à Merville, près de Toulouse, dans un fossé gorgé d'eau. Son décès ne serait pas corrélé avec les zones d'intempéries selon la préfecture de Haute-Garonne. Une personne a dû être évacuée vers une clinique pour une légère hypothermie provoquée par les intempéries, indique la préfecture.

Une centaine d'étudiants de la cité universitaire Daniel Faucher de l'ile du Ramier se réveillent dans un gymnase de Toulouse. 720 au total ont été évacués. Seuls les habitants de l'île du Ramier ont pu rester chez eux, le Casino Barrière a fermé à 20h, le match du TFC a été annulé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Garonne a débordé sur les quais à Toulouse, selon Vigicrues, elle a atteint 4m31 au Pont Neuf. Du jamais vu depuis 20 ans. Les premières marches des escaliers de la place Saint-Pierre sont sous notamment sous l'eau. La décrue a timidement démarré depuis 7h30 ce mardi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Garonne atteint 4m31 à 7h15 ce mardi 11 janvier 2022 - Vigicrues

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

640 élèves ont été évacués lundi, sur les communes de Cierp-Gaud, Saint-Béat, Caujac, Esperce et Grazac notamment. Ce mardi matin, il n'y a pas de ramassage scolaire à Noé, le collège d'Aspet est fermé, comme celui de Saint-Béat.

sur les communes de Cierp-Gaud, Saint-Béat, Caujac, Esperce et Grazac notamment. Ce mardi matin, il n'y a pas de ramassage scolaire à Noé, le collège d'Aspet est fermé, comme celui de Saint-Béat. Les pompiers sont intervenus près de 150 fois, notamment pour évacuer une quinzaine d'habitants de Labarthe dans la nuit de lundi à mardi. Ils sont hébergés dans un gymnase.

Transports en commun perturbés

Les transports en commun sont perturbés : ce mardi, à 9h, il y 3 TER sur 6 ce mardi entre Toulouse-Foix-Latour de Carol. Entre Toulouse-Albi-Rodez-Figeac, 2 trains sur 3 circulent en direction de Toulouse et 1 sur 2 entre Toulouse et Mazamet, vers Mazamet.

La station A du métro Saint-Cyprien n'est pas desservie ce mardi matin à Toulouse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le plus dur est derrière"

Marc Zarrouati, directeur de cabinet du préfet de Haute-Garonne assure ce mardi matin que "le plus dur est derrière nous" et que "la décrue s'amorce". Mais les Haut-Garonnais doivent rester prudents et ne pas s'engager sur des routes inondées.