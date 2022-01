CARTE - Intempéries en Isère : une semaine après les fortes pluies, cinq routes toujours coupées

Des inondations, des chutes d'arbres et des coulées de boues... À cause de fortes pluies sur notre département, dix-sept axes routiers ont été coupés jeudi dernier. Ce lundi, cinq routes restent fermées à la circulation en Isère. On fait le point.