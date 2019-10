Orages en Mayenne : 2200 foyers privés d'électricité, la RN 12 bloquée par des arbres

Département Mayenne, France

Les violents orages qui se sont abattus sur la Mayenne ont fait des dégâts ce lundi. Laval a d'abord été touché par des pluies diluviennes, d'une rare violence, qui ont déferlé sur le centre-ville.

Des écoles inondées à Laval

Des trombes d’eau ont dévalé les rues vers 16h, notamment la rue commerçante du Val de Mayenne, et la place du 11 novembre. Plusieurs boutiques ont été inondées. Le maire de Laval François Zocchetto indique que plusieurs bâtiments privés ont été endommagés par les pluies.

La mairie de Laval doit continuer ce mardi l'inventaire des dégâts. L'Ecole Haute-Follis à Laval a ainsi été touchée par les pluies, une classe de maternelle et des toilettes ont été inondés.

2200 foyers sans électricité dans l'après-midi

L'épisode orageux s'est rapidement déplacé vers le nord du département, qui a subi dès 16h30 de violentes averses. A 17h30, 2 200 foyers étaient privés d'électricité indique la gendarmerie, principalement entre Laval et Mayenne. Plusieurs transformateurs électriques ont été touchés par la foudre.

Des arbres sont également tombés sur les lignes. Enedis intervient prioritairement sur le réseau moyenne tension, et tente de localiser les pannes, situées principalement entre Laval et Mayenne, et envoie au fur et à mesure ses équipes pour réparer, si possible.

Une trentaine d'arbres tombés sur la RN12

Les intempéries ont entraîné de grosses difficultés de circulation. Vers 16h30, La RN 12 a été bloquée par une trentaine d'arbres tombés sur les voies, en sortant de Mayenne direction le Ribay, principalement à hauteur de Champéon. La préfecture conseille ce lundi soir d'éviter le secteur. Une déviation est en place depuis 19h, dans les deux sens de circulation, sur un kilomètre.

80 interventions en quelques heures

Au total, les pompiers sont intervenus 80 fois, pour des inondations, des chutes d'arbres ou des dégâts sur des bâtiments. 16 communes ont été touchées par les intempéries, qui ont mobilisé 60 sapeurs-pompiers.

Alors que les pompiers étaient submergés d'appels, ils ont eux-même dû faire face à une panne informatique énorme, qui a impacté les communications entre les pompiers et le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Mais les pompiers sont restés joignables pour les urgences. La panne a pris fin vers 17h30.